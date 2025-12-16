Cecilia Fällström.

SBP Kredit rekryterar kreditjurist

SBP Kredit fortsätter att stärka sin organisation och rekryterar Cecilia Fällström som ny kreditjurist. Med erfarenhet från några av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer och banker kommer hon att spela en central roll i bolagets fortsatta utveckling.

SBP Kredit stärker sin organisation genom att rekrytera Cecilia Fällström till rollen som Kreditjurist. I sin nya roll kommer Cecilia att ansvara för att utveckla och säkerställa SBP Kredits juridiska processer inom kreditgivning med fokus på kvalitet, regelefterlevnad och effektiv hantering av komplexa finansieringsstrukturer.

Cecilia Fällström kommer närmast från Cederquist, där hon främst arbetat med fastighetsfinansiering och rådgivning i transaktionsintensiva projekt. Hon har tidigare erfarenhet från Swedbank som Legal Counsel samt från TM & Partners, där hon arbetat med fastighets- och förvärvsfinansiering och generell bolagsjuridik. Hon är utbildad jurist vid Uppsala universitet.

– Hennes gedigna erfarenhet inom fastighetsfinansiering och juridiskt arbete kopplat till kredit- och finansieringsprocesser kommer att stärka vår verksamhet ytterligare. Cecilia kommer att vara en aktiv del i affärsverksamheten och utgöra en nyckelspelare i vårt arbete med att utveckla befintliga processer, säger Matts Kastengren, vd på SBP Kredit

–  Med min erfarenhet från fastighetsfinansiering i både byrå- och bankmiljö ser jag fram emot att arbeta nära affären och bidra till att utveckla smidiga och högkvalitativa kreditprocesser tillsammans med teamet och våra kunder, säger Cecilia Fällström, kreditjurist på SBP Kredit.

