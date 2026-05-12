SBF i partnerskap med BauMont värt upp till 6 mdr

SBF har ingått ett strategiskt partnerskap med BauMont Real Estate Capital, en ledande europeisk fastighetsförvaltare specialiserad på value-add-investeringar, del av M&G Investments. Partnerskapet, med en total investeringskapacitet om upp till 6 miljarder kronor, rör investeringar i bostadsfastigheter i Stockholmsregionen.

Det är ett tydligt steg i SBFs satsning att bredda erbjudandet på den svenska fastighetsmarknaden och växa förvaltat kapital till 10 miljarder.

Med över 20 års erfarenhet av den svenska bostadsmarknaden har SBF etablerat en fullt integrerad plattform som erbjuder svenska och internationella institutionella investerare effektiv och direkt exponering mot svenska bostäder. Plattformen omfattar hela värdekedjan – från identifiering av investeringsmöjligheter och förvärv till fastighetsförvaltning, asset management och rapportering.

– Att BauMont väljer att genomföra strategin tillsammans med SBF är ett kvitto på vår förmåga att möta internationella investerares höga förväntningar. Med djup kunskap inom bostadssegmentet är vi en stabil partner som kan hantverket och agerar flexibelt utifrån riskaptit och marknadsläge, säger David Krook, Head of IR & BD, SBF Fonder.

Initialt förväntas investeringar motsvarande två miljarder kronor genomföras, med potential att öka till tre gånger den nivån. Strategin fokuserar på förvärv av hyresfastigheter och osålda lägenheter i exempelvis nyproduktionsprojekt. Värde skapas genom aktiv förvaltning under hela investeringscykeln samt selektiv ompositionering av tillgångarna.

– Vi skapar utrymme att lyckas för såväl hyresgäster som investerare. I en hyresmarknad där månadskostnaden för ägt boende i många fall understiger hyreskostnaden finns en särskild möjlighet för investerare med förmåga att genomföra aktiva och värdeskapande åtgärder, samtidigt som hyresgäster ges möjlighet att ta steget till att bli bostadsägare, säger Johan Rosén, CIO, SBF Fonder.

Sverige utgör en likvid och transparent fastighetsmarknad, med starka makroekonomiska fundament och en välfungerande banksektor. Detta skapar en stabil och attraktiv miljö för internationellt kapital, där bostadssegmentet i dagsläget erbjuder särskilt gynnsamma förutsättningar för värdeskapande.

– Vi ser en attraktiv möjlighet att etablera oss på den svenska bostadsmarknaden tillsammans med SBF, där vi kombinerar vår value-add-strategi med deras lokala expertis. Det rådande marknadsläget erbjuder en attraktiv tajming med möjlighet att skapa god riskjusterad avkastning genom selektiva åtgärder för att utveckla och ompositionera tillgångar, säger Olivier Vellay, Partner, BauMont Real Estate Capital.

SBF för dialog med flera fastighetsägare för att identifiera relevanta investeringsmöjligheter.

– Under de senaste tre åren har vi målmedvetet stärkt vår skalbara plattform. Det här partnerskapet är en tydlig markör och ett viktigt steg mot SBFs volymmål om tio miljarder kronor. SBF är riggad för att förvalta investeringar i fler riskklasser och ser ett breddat erbjudande av ytterligare strategier framgent, säger Terje Björsell, VD, SBF Fonder, och tillägger: SBFs sedan länge etablerade och långsiktiga investeringar i hyresfastigheter genom fondstrukturer fortsätter att utvecklas, inte minst genom vårt arbete med energi, miljö och sociala engagemang.

Partnerskapet är SBFs tredje samarbete med internationella investerare vilket följer av en tydlig avsikt att diversifiera investerabasen och genomföra större och mer komplexa strategier inom svenska bostäder och social infrastruktur.

SBF bistods av placement agent Halkum Capital Advisors, LLP, under ledning av Ljiljana Macdonald, samt Advokatfirman Kane, under ledning av Nils Sköld. BauMont rådgavs av Gernandt & Danielsson under ledning av Anna Eriksson.