SBB:s omvandling – bit för bit

Sedan 2022 har SBB varit på reträtt. Köpt tid – dragit ned på tempot maximalt för att få bättre marknadsförutsättningar och samtidigt behålla så mycket kassaflöde som möjligt

Annons

I och med affären med PPI har man nått mycket långt. Merparten av tillgångarna har såts av, samtidigt som SBB till stor del finns kvar som delägare i det man avyttrat, i olika omfattning. På sikt brukar de flesta fastighetsplaceringar bli bra om kassaflödena är starka och finansieringen håller. Man har fått till en ny plattform där mer offensiva drag kan göras, även om det kvarstår en hel del städning.

I takt med avyttringarna har man kunnat amortera ned sina skulder, samtidigt som man stått emot olika attacker som försökt dra nytta av den besvärliga finansiella situation som bolaget befunnit sig i. Man har inte förivrat sig utan visat iskyla när trycket varit riktigt hårt.

Att företaget haft tydliga uthålliga kassaflöden i merparten av sitt bestån har utgjort en bra förutsättning för att kunna genomföra affärer. Därigenom har SBB kunnat locka stora investerare som är långsiktiga att gå in med kapital i nyskapade strukturer. Har inte det gått så har man gått vägen via börsen. Tre noterade bolag har det blivit (Neobo, Sveafastigheter och PPI).

  • Nedmonteringen började 2022 då 50% av Svenska myndighetsbyggnader avyttrades till Kåpan, som tidigare varit hälftenägare. Bolaget bytte namn till Kåpan Fastigheter.
  • Samma år såldes 49% av utbildningsportföljen till Brookfield. Vid ett senare läge avyttrades ett par procent till och bolaget döptes till Nordiqus.
  • Under hösten 2022 beslutades om att dela ut bostadsbolaget Neobo till SBB:s aktieägare, och Neobo börsnoterades sedan i början av 2023.
Ceremoni vid Nasdaq.
  • Under 2023 avyttrades en stor aktiepost i JM för 2,8 miljarder och även en position i Heba monterades ned.
  • Det togs även beslut om att strukturera om bostadsbeståndet och samla merparten i Sveafastigheter.
  • Samhällsfastigheterna i Norge sattes på Oslobörsen under namnet Public Property Invest.
PPI, med Ilija Batljan i spetsen, inringt vid børsen i Oslo.
  • De delägda Unobo och SBB-Kåpan Bostad delades upp och SBB förde ”sina” fastigheter till Sveafastigheter.
  • Sveafastigheter börsnoterades genom en ägarspridning där SBB blev fortsatt största ägare.
Sveafastigheters inringningsceremoni på Nasdaq.

Utöver dessa tydliga åtgärder har SBB gjort många enskilda transaktioner med fastigheter, startat och upplöst JV:n för mindre bestånd. Till det kommer alla transaktioner man gjort på skuldsidan.

En mycket viktig del i det senaste årets utveckling är samarbetet med Kjell Inge Rökke och Aker, som via bolag kommit in som betydande ägare i både PPI och i SBB.

Text Willy Wredenmark wredenmark@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Castellum storbantar – skär i ledningsgruppen

Stor nedskärning på huvudkontoret när 45 tjänster ska bort.

SBB i megatransaktion för 32 miljarder

Norska PPI tar över samtliga samhällsfastigheter som SBB fortfarande äger.

Stigande priser på privatmarknaden enligt SHB

Ökad köpkraft och minskad osäkerhet ger positiv skjuts.
Statens Fastighetsverk har många fastigheter med höga kulturvärden som kräver särskilt underhåll. Här är Södra bankohuset i Gamla Stan

Riksrevisionen granskar SFV

Flera åtgärder mot eftersatt underhåll och bättre fart på försäljningar.
Projekt

Skräddarsydda Sture ska locka till shopping

Ett av Stockholms innerstads största kvarter genomgår en rejäl omdaning för att locka till shopping.

Sålde Intea-aktier för 2,1 miljarder

Succéutvecklingen gav möjlighet sälja trots ”Lock-up”.

Prisma skapar ny handelsplats i Osby

Byggstart är planerad till det första kvartalet 2027 och färdigställande under det första kvartalet 2028.

Engelbert anlitar stjärnadvokater

Oscar Engelbert har inför kommande förhör kring misstänkta brott i bolag kopplade till honom anlitat advokaterna Filip Rydin och Slobodan ...
Innovation Properties, Barings. Åkersberga.

Barings köper projekt med 262 lägenheter i Åkersberga

Andra stora bostadsprojektet mellan parterna.

”Planerna lever i allra högsta grad”

Trump och osäkerhet tog död på försäljningsprocessen. Diskussionen om framtida lokalisering lever.
Emma Söderlund, Podcast Makten & Kvadraterna.

Podcast Makten & Kvadraterna: Johanna Skogestig

I det näst sista avsnittet av Makten & Kvadraterna möter Emma Söderlund Johanna Skogestig, vd för Vasakronan – Sveriges största fastighetsbolag med ...

MoS firar 10 år – jakten på fortsatt spets 

FV kartlägger: Så många butiker är kvar. Centrumchefens tre framtida mål. De överraskande bakslagen.

Alla butiker i MoS 2015 – vilka är kvar?

Lästips: Historien om Mall of Scandinavia

NP3 i nytt Coop-köp

Förvärvar ytterligare åtta fastigheter från Coop.

Norsk jätte satsar i Sverige

Har byggt flera fastighetsfonder i Norge. Går vidare till Sverige, Danmark och Finland via ny nordisk fond.

 Tillbaka till förstasidan