SBB säljer till bostadsrättsförening för 210 mkr

SBB har avyttrat fastigheterna Barlasten 6 och 8 i Hägersten, Stockholm, till en bostadsrättsförening. Fastigheterna var SBB:s sista helägda bostäder efter den pågående affären med Sveafastigheter och KlaraBo, och inkluderades ej i den transaktionen då ombildningen var pågående.

Fastigheterna var obelånade och tillför SBB 180 mkr i likviditet direkt och 30 mkr i takt med att ytterligare hyresgäster blir bostadsrättsägare. Den uthyrbara arean är 5 194 kvm, och genererar ett årligt driftnetto på 5,3 mkr. Fastighetsvärdet om 210 mkr överstiger senaste externvärdering med 2 procent.

– Sedan maj 2025 har SBB och Sveafastigheter genomfört bostadsförsäljningar för 2 mdkr. Det visar att det finns en god marknad för attraktiva bostadstillgångar. Tendensen är att marknaden förbättras successivt, säger Leiv Synnes, vd.

Frånträdet till bostadsrättsföreningen skedde 3 juni 2026.