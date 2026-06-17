Hägersten.

SBB säljer byggrätter till Obos för 120 mkr

SBB har ingått avtal om att avyttra fastigheterna Stockholm Hägersten 2:6 och 2:7 innehållande 13 500 kvm bruttoarea lagakraftvunna byggrätter till Obos. I samband med affären övertar Obos åtaganden kopplat till tilläggsköpeskillingar. Bolaget planerar för 170 bostäder.

Annons

SBB tillförs likviditet om 82 miljoner kronor och reverser om 38 miljoner kronor, som löses i samband med byggstarter, dock senast den 31 december 2030. Bokfört värde på fastigheterna var 72 miljoner kronor per den 31 mars.

De aktuella fastigheterna är belägna i ett attraktivt läge i Hägersten intill Mälarens strand, med närhet till både natur, rekreation och goda kommunikationer genom tunnelbanan.

– Transaktionen visar både på ett ökat intresse för bostadsutveckling och på kvaliteten i våra projekt. Vi fokuserar på att sälja mindre innehav för att koncentrera oss på de marknadsledande bolagen Sveafastigheter, Nordiqus och Public Property Invest, säger Leiv Synnes, vd vid SBB.

Tillträdet är planerat till 30 juni 2026.

Projektet utmärker sig genom sitt exceptionella läge med direktkontakt med Mälaren och närhet till både natur och stad. Avståndet till tunnelbanan är cirka 500 meter och till Södermalm drygt fyra kilometer – ett läge som kombinerar vattennära liv med stadens puls. En central styrka i projektet är att det omfattas av en lagakraftvunnen detaljplan, vilket innebär god förutsägbarhet och kortare ledtider i den fortsatta utvecklingen.

– Det är ett ovanligt projekt. Kombinationen av sjökontakt, närhet till innerstaden och en färdig detaljplan gör att vi kan komma igång relativt snabbt och erbjuda ytterligare fler nya bostäder till stockholmarna, säger Sofia Ljungdahl, VD på Obos Nya Hem.

Obos bedömer att säljstart kan ske under andra halvåret 2027 – i ett läge där efterfrågan på attraktiva bostäder i Stockholmsområdet förväntas vara fortsatt stark.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:00

SHF hyr ut hela 25 000 kvm i Bromma Blocks

Rekordstor uthyrning. Läs om de nya hyresgästerna.

Newsflash

Idag kl. 07:13

Säljer butiksfastigheter för drygt 1 miljard

Åtta fastigheter om totalt 38 400 kvm.

Riksbanken ser ökad risk för höjd ränta under hösten

Direktionen om tankerna inför höstens penningpolitik.

Barings säljer två fastigheter till statlig aktör

Mystik kring stor logistikaffär.

Urban Partners köper sju från Blackstone

Lanserar ny satsning i Storstockholm tillsammans med partner.

Snart är glasen fyllda – öppnar efter två års letande

Besökt 20–30 möjliga lokaler mitt i Stockholm. Nu är det dags att slå upp portarna.
Markus Pfister, Skandia Fastigheter.

Så ska Skandia fylla 24 400 kvm kontor

Problematik kring stor och central kontorsfastighet.

Vakans vid Stureplan kan bli större

Överväger att flytta. FV berättar om fyra heta alternativ.

Bonava redo satsa 2 mdr vid omdiskuterad bro

Fastigheten ligger i omtalat läge, vid omdiskuterad bro.

Spekulationsbyggena inom logistik störtdyker

En kommun som storsatsat har en vakans på över 50 procent. Ny kartläggning.

Stordalen säljer till Norwegian

Säljer resekoncernen och går samtidigt in som storägare i Norwegian. 26 hotell ingår i transaktionen.

Grönt ljus för 800 bostäder i Pampas Marina

Staden har antagit detaljplanen.

Urban Partners lanserar ny fond om 7 miljarder

Reser ny fond för storskalig stadsomvandling.
SPECIALMAGASIN

Almedalen, samhälle och fastigheter – läs gratis nu!

En djupdykning i några av samhällets mest spännande områden.  Fängelseboomen.  Nedläggning av förskolor.  Orterna som växer.  Personporträtt.  Topplistor och mycket mer.
fabege Sveaplan 3

Fabege smygvinnare på Ericssons flytt – tillträder nytt

Tillträder för nyproduktion. Kan nå hela 77 000 kvm lokaler inom närområdet.
Bilder på Ruby Frida Stockholm och Elena Günther-Jakobs

Hotellpremiär för Ruby på Fridhemsplan: ”Dynamiskt”

✓ 8 000 kvm. ✓ 187 rum. ✓ Lean Luxury-filosofi. ✓ Inspiration: Stockholms musikarv. ✓ Framtida Ruby-hotell. ✓ Bildextra.

 Tillbaka till förstasidan