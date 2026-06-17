SBB säljer byggrätter till Obos för 120 mkr

SBB har ingått avtal om att avyttra fastigheterna Stockholm Hägersten 2:6 och 2:7 innehållande 13 500 kvm bruttoarea lagakraftvunna byggrätter till Obos. I samband med affären övertar Obos åtaganden kopplat till tilläggsköpeskillingar. Bolaget planerar för 170 bostäder.

SBB tillförs likviditet om 82 miljoner kronor och reverser om 38 miljoner kronor, som löses i samband med byggstarter, dock senast den 31 december 2030. Bokfört värde på fastigheterna var 72 miljoner kronor per den 31 mars.

De aktuella fastigheterna är belägna i ett attraktivt läge i Hägersten intill Mälarens strand, med närhet till både natur, rekreation och goda kommunikationer genom tunnelbanan.

– Transaktionen visar både på ett ökat intresse för bostadsutveckling och på kvaliteten i våra projekt. Vi fokuserar på att sälja mindre innehav för att koncentrera oss på de marknadsledande bolagen Sveafastigheter, Nordiqus och Public Property Invest, säger Leiv Synnes, vd vid SBB.

Tillträdet är planerat till 30 juni 2026.

Projektet utmärker sig genom sitt exceptionella läge med direktkontakt med Mälaren och närhet till både natur och stad. Avståndet till tunnelbanan är cirka 500 meter och till Södermalm drygt fyra kilometer – ett läge som kombinerar vattennära liv med stadens puls. En central styrka i projektet är att det omfattas av en lagakraftvunnen detaljplan, vilket innebär god förutsägbarhet och kortare ledtider i den fortsatta utvecklingen.

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– Det är ett ovanligt projekt. Kombinationen av sjökontakt, närhet till innerstaden och en färdig detaljplan gör att vi kan komma igång relativt snabbt och erbjuda ytterligare fler nya bostäder till stockholmarna, säger Sofia Ljungdahl, VD på Obos Nya Hem.

Obos bedömer att säljstart kan ske under andra halvåret 2027 – i ett läge där efterfrågan på attraktiva bostäder i Stockholmsområdet förväntas vara fortsatt stark.