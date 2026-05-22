SBB säljer äldreboende i Strängnäs till Northern Horizon

SBB har tillsammans med Humana, ingått avtal med Northern Horizon Capital om att avyttra ett gemensamt ägt äldreboende i Strängnäs, där SBB ägt 50 procent. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 237 miljoner kronor och affären förväntas slutföras i juni 2026.

Bernstrom & Partners var säljarnas rådgivare.

Fastigheten färdigställdes under våren 2025 och omfattar 100 lägenheter. Fastigheten har utvecklats och uppförts under åren 2022 till 2025 i partnerskap mellan SBB och Humana.

Transaktionen är i linje med SBB:s strategi att löpande optimera portföljen och avyttra icke-kärninnehav och frigöra kapital.

– Det är en fastighet att vara stolt över. Ett utmärkt exempel på värdeskapande hos vårt team på SBB Utveckling, säger Leiv Synnes, vd på SBB.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 235,5 mkr vilket är 3 procent under senaste externvärdering. Fastigheten är obelånad och beräknad likviditet till SBB, inklusive utdelning av bolagets kassa i anslutning till frånträdet, uppgår till 134 mkr.

