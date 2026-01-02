SBB ökar till 20 procent i Arlandastad Group

SBB har förvärvat 5,8 procent av aktierna i Arlandastad Group av Gelba Management AB. Efter affären uppgår SBB:s ägande till 20,0 procent av aktierna. Köpeskillingen uppgår till 42 kronor per aktie.

– Vi har följt bolaget under en längre tid och de transaktioner som bolaget gjort under året stärker vår bild i att Arlandastad är en bra placering och skapar aktieägarvärde för SBB:s aktieägare, säger Krister Karlsson, vice vd vid SBB.

– Vi är glada att SBB genom denna investering tydligt bekräftar ett långsiktigt ägarskap i Arlandastad Group. Tillsammans med vår nyligen beslutade utdelningspolicy skapas goda förutsättningar för aktien att successivt stabilisera sig närmare substansvärde, säger Leif West, styrelseordförande i Arlandastad Group och vd för Gelba Management.

Gelba Management AB är fortsatt Arlandastad Groups största ägare vars innehav efter transaktionen uppgår till 41,8 procent. SBB är liksom tidigare bolagets andra största ägare med 20,0 procent av aktierna efter transaktionen. Affären konsoliderar därmed ägarbasen i Arlandastad Group med två långsiktiga ägare. Gelba kontrolleras av Per Taube.

Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. I samverkan med partners och samhälle skapar bolaget hållbara och attraktiva destinationer för verksamheten.

