SBB offentliggör nu vid lunchtid dagen före julafton sin avsikt att lämna ett reviderat frivilligt offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i 56-miljardersbolaget Entra.

Enligt det nya förbättrade erbjudandet kommer aktieägare i Entra att ges möjlighet att erhålla 190 norska kronor för varje aktie i Entra. Enligt SBB reflekterar det förbättrade erbjudandepriset (i relation till SBB:s tidigare erbjudande) det framgångsrika slutförandet av SBB:s due diligence-granskning av Entra, vilken har resulterat i en ökad tillförlitlighet avseende värdet på Entras tillgångar.

Vederlagsstrukturen erbjuder Entras aktieägare en betydande tillförlitlighet avseende värdet. 65 % av vederlaget i erbjudandet kommer att levereras kontant och 35 % kommer att levereras i SBB B-aktier.

– Vi är av uppfattningen att vi erbjuder det optimala strategiska valet för Entras intressenter och en attraktiv värdering samt tillförlitligt värde för Entras aktieägare, kommenterar SBB:s vd Ilija Batljan det förbättrade budet.

Konkret innebär budet att för varje aktie i Entra erbjuds aktieägarna 123,50 norska kronor kontant, och 66,50 norska kronor i nyemitterade SBB B-aktier. Precis som tidigare erbjuds en ”mix and match”-facilitet under vilken varje aktieägare i Entra, med förbehåll för vissa begränsningar, kan välja att erhålla så mycket kontantvederlag som möjligt eller så mycket aktievederlag som möjligt för sina inlämnade aktier.

Priset till vilket SBB B-aktierna kommer att emitteras till Entras aktieägare kommer att baseras på den volymvägda genomsnittskursen för SBB B-aktien under de fem handelsdagar som föregår acceptperiodens avslutande. Aktievederlaget i erbjudandet är denominerat som ett fast värde per aktie i Entra vilket därmed isolerar Entras aktieägare från SBB:s aktiekursrörelser under acceptperioden.

– Tillsammans skulle vi bli starkare och även bättre positionerade att erbjuda flexibla och konkurrenskraftiga möjligheter för våra hyresgäster och våra anställda kommer kunna hitta intressanta jobbmöjligheter i en större och mer diversifierad koncern. Vi skulle bli väldigt glada över en sammanslagning med Entra och vi är övertygade om att det sammanslagna bolaget skulle ha en mycket spännande framtid, framhåller Ilija Batljan.

SBB anger att erbjudandepriset om 190 norska kronor för varje aktie i Entra motsvarar en premie om 18,8 % jämfört med EPRA NAV för Entra per den 30 september 2020.

Det motsvarar även fullt värde i relation till EPRA Net Reinstatement Value (”NRV”) om 185 norska kronor per aktie i Entra, vilken indirekt framgick av Entras omvärdering av portföljen som offentliggjordes den 9 december 2020 och var 14,2 % högre än EPRA NRV per den 30 september 2020.

SBB kommer, under vissa villkor, att verka för en notering av dess B-aktier på Oslobörsen under 2021.

SBB säger sig ha framskridna diskussioner med en ledande norsk institution, med betydande fastighetsexponering, som skulle stödja SBB:s strategi. Ytterligare information kommer att tillhandahållas över tid säger bolaget i sitt pressmeddelande.

Arctic Securities, Citigroup Global Markets Europe AG, DNB Markets och Goldman Sachs International agerar finansiella rådgivare till SBB.