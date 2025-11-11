SBB i megatransaktion för 32 miljarder

Nu tar SBB nästa steg i att avyttra stora delar av sitt bestånd. Denna gång är det samhällsfastigheter för 32 miljarder som avyttras. Köpare är norska Public Property Invest, som tillika är ett intressebolag hos SBB.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har ingått tre avtal avseende överlåtelsen av tre helägda dotterbolag (direkt eller indirekt), tillsammans benämnda ”SocialCo”. Genom denna överlåtelse kommer SBB indirekt att avyttra dess samhällsportfölj. Ett av de berörda dotterbolagen är indirekt ägt av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Holding AB (”SBB Holding”) (”SBB Holding Dotterbolaget”). SocialCo kommer att överlåtas till Public Property Invest ASA (”PPI”), ett norskt fastighetsbolag vars aktier är upptagna till handel på Oslo Børs som är ett närstående bolag till SBB.

Som en del av transaktionen kommer SBB att förvärva aktier i PPI genom tillskott av apportegendom. En del av de aktier utan rösträtt som erhållits genom tillskottet av apportegendom kommer därefter att överlåtas till det närstående bolaget APG Invest AS (”APG”). ”Transaktionen” nedan avser överlåtelsen av SocialCo till PPI, förvärvet av aktier i PPI genom tillskottet av apportegendom samt överlåtelsen av en del av de förvärvade aktierna utan rösträtt till APG.

Med denna Transaktion fullbordas SBB:s strategi för omvandling genom att skapa tre distinkta segment inom utbildning, bostäder och nu även samhällstillgångar via PPI. Alla tre strategierna drar nytta av kritisk massa genom att vara ledande inom sitt område och med lämpliga kapitalkostnader och investment grade-betyg.

Transaktionen skapar betydande strategiska och operativa fördelar som driver värdeskapande: det finns identifierbara kostnader och finansiella synergier med PPI som blir en unik aktör som driver tillväxtsynergier. Dessutom driver Transaktionen en väsentlig minskning av skuldsättningsgraden med 2 procentenheter, vilket resulterar i att SBB:s belåningsgrad (LTV) minskar till 57 procent. Transaktionen kommer också att generera mer än 11 miljarder SEK i nettokassa för bolaget, som SBB kommer att använda på det bedömt mest värdeskapande sättet.

Transaktionen kommer att göra PPI till den ledande börsnoterade aktören inom social infrastruktur i Europa med tillgångar på 53 miljarder NOK och en stark balansräkning som är redo för tillväxt.

SBB:s ägarandel i PPI motsvarar omkring 33,54 procent av aktierna och rösterna före Transaktionens genomförande. Efter genomförandet av alla delar av Transaktionen och den planerade efterföljande emissionen i PPI (enligt nedan) kommer SBB:s ägarandel i PPI att uppgå till 39,99 procent av aktierna, motsvarande 33,34 procent av rösterna, förutsatt att den planerade efterföljande emissionen tecknas fullt ut.

APG är ett norskt fastighetsbolag vars moderbolag, Aker ASA, är noterat på Oslo Børs. APG innehar aktier i SBB motsvarande omkring 8,63 procent av aktierna och 28,76 procent av rösterna i SBB. APG är även en av de största aktieägarna i PPI med ett innehav motsvarande omkring 24,58 procent av aktierna och rösterna före Transaktionens genomförande. Efter genomförandet av alla delar av Transaktionen och den planerade efterföljande emissionen i PPI kommer APG:s ägarandel i PPI att uppgå till 33,32 procent av aktierna, motsvarande 23,28 procent av rösterna.

SocialCo:s verksamhet består av konsoliderade fastigheter och icke-konsoliderade fastigheter inom SBB Social Facilities AB och SBB Infrastructure AB.

SBB kommer genom Transaktionen indirekt överlåta omkring 740 samhällsfastigheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland, varav 590 ägs av SBB Holding.

–Detta är en viktig milstolpe i genomförandet av vår långsiktiga strategi. Genom att segmentera våra tillgångar i fastigheter för utbildning, bostäder och samhälle skapar vi tydligare affärsstrukturer, förbättrar det operativa fokuset och ökar transparensen för investerare och partners. Intäkterna från denna avyttring gör det möjligt för oss att hantera vår skuldprofil effektivt, stärka vår finansiella stabilitet och dra nytta av ett mer gynnsamt finansieringsklimat, vilket ger oss tid att öka värdet på våra tillgångar, säger Leiv Synnes, VD för SBB.

–Denna transaktion är ett viktigt steg för att maximera värdet för alla aktieägare genom att bidra till ett mer stabilt och hållbart SBB. Jag är särskilt nöjd med det engagemang som Aker ASA har visat under hela processen. Deras starka stöd och strategiska framsynthet har varit avgörande för att säkerställa en robust lösning för våra fastigheter inom social infrastruktur, och deras stöd har i hög grad stärkt vår förmåga att genomföra denna transaktion framgångsrikt, säger Lennart Sten, styrelseordförande för SBB.