SBB hyr ut 6.000 kvm till Stockholms stad

SBB har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Stockholms Stad avseende fastigheten Kulltorp 3 på Södermalm i Stockholm, där kommunen sedan drygt 25 år bedriver vård- och omsorgsverksamhet. Fastigheten som står inför ombyggnation innehåller 6.000 kvm LOA.

Projektet omfattar ombyggnation av både lägenheter och gemensamma utrymmen i fastigheten med en LOA på ca 6.000 kvm. Utomhusmiljön framför byggnaden kommer att iordningställas och anpassas för att bättre stödja verksamhetens behov och en takterrass kommer skapas för att erbjuda de boende ytterligare tillgång till utemiljö.

Södermalms stadsdelsförvaltning:

”Vi är glada att kunna skapa ännu bättre miljöer för våra äldre på Kulltorps vård och omsorgsboende. Med en ny takterrass och en uppfräschad framsida blir det enklare att njuta av utevistelse och gemenskap. Renoveringen bidrar till en trygg och trivsam vardag – för både boende, anhöriga och medarbetare”

Under projektets planering har en noggrann inventering av lokalerna genomförts med målet att återbruka befintliga installationer och material i så stor utsträckning som möjligt. Vid färdigställandet kommer fastigheten att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver iDrift och en ny energideklaration tas fram.

– Vi är stolta över att fördjupa vårt långsiktiga samarbete med Stockholms Stad genom detta 15-åriga avtal. Genom att kombinera hållbara lösningar med återbruk och miljöcertifiering skapar vi trygga och funktionella lokaler som stödjer verksamheten och de människor som bor, besöker och arbetar i fastigheten, säger Alexander Hedin, Regionchef SBB Stockholm.