SBB förbättrade kassaflödet men tappade värden i Q3

Resultatet hos SBB påverkas som alltid mycket av värderingen på fastigheter. För hela niomånadersperioden är utvecklingen nu negativ med -981 mkr vilket är en skarp kontrast till de nära 12 miljarderna i positiv ökning bolaget hade motsvarande period under 2021.

Den negativa utvecklingen ligger helt i bostadsportföljen medan samhällsfastigheterna haft en positiv utveckling. Hela värdenedgången har inträffat det senaste kvartaket då den varit cirka –2,5 miljarder i beståndet. Även resultaten från intressebolag påverkas med en miljard i värdefall.

I delårsrapporten nämns ett antal åtgärder som just nu pågår för att stärka bolaget och anpassa det till nya förutsättningar. Det som nämns är ytterligare försäljningar, diversifierad finansiering, utdelning av bostadsbolag till aktieägarna samt att ta in minoritetsägare i ett par av bolagets underkoncerner. Utöver tidigare avtalade försäljningar samt avsiktsförklaringar nämns att man förväntar sig att under fjärde kvartalet realisera JV-andelar för ca 2 miljarder.