SBAB: Uppåt för ekonomin – svårt för bostadsbyggandet

Svensk ekonomi är på väg uppåt och en ökad konsumtion bland hushållen är en viktig förklaring, enligt en ny prognos från SBAB. Den statligt helägda banken ser dock att det fortsatt kommer att vara tufft för bostadsbyggandet – men att bostadspriserna tar fart uppåt.

SBAB tror på en något högre bnp-tillväxt i år, 2,8 procent och 2,5 procent nästa år, jämfört med tidigare prognos.

– Vi har reviderat upp BNP-prognosen lite för innevarande år. Vi tror nu på lite bättre draghjälp från exporten och den offentliga konsumtionen jämfört med förra prognosen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Uppgången i bnp drivs av framför allt ökad hushållskonsumtion och ökade investeringar i näringslivet, skriver SBAB.

Man ser framför sig en inflation under målet i år och även nästa år.

I takt med att hushållen får det bättre är bedömningen att även bostadspriserna kommer att öka, 4,7 procent 2026 och 4,3 procent nästa år.

– När konjunkturen och hushållens inkomster stärks bör det smitta av sig på bostadsmarknaden. Vi tror att bostadspriserna ökar med mellan 4 och 5 procent både i år och nästa år, i bjärt kontrast till fjolårets svagt fallande priser. Vi tror inte på någon stor prisuppgång när bolånetaket höjs och amorteringskravet sänks, säger Robert Boije.

Antalet påbörjade (nya) bostäder väntas öka med 2200 i år i förhållande till fjolåret och ungefär lika mycket närmast kommande år.

– Det ser tyvärr ut att bli ytterligare ett tufft år för bostadsutvecklarna. Byggkostnaderna är alltjämt höga i förhållande till priserna på andrahandsmarknaden och antalet verifierat sålda nya bostäder ligger kvar på relativt låga tal, säger Robert Boije.

