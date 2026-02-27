SBAB: Nu stiger bostadsägarnas optimism

Det är betydligt fler bostadsägare som tror på stigande än sjunkande bostadspriser på ett års sikt. 51 procent spår att bostadspriserna ska stiga på ett års sikt. 4 procent tror att de ska sjunka. 35 procent tror på stillastående priser. Den genomsnittliga förväntningen är att priserna är 1,9 procent högre om ett år och 4,7 procent högre om 3 år.

Det kan jämföras med 1,6 respektive 4,4 vid mätningen föregående kvartal.

– Nu stiger bostadsägarnas optimism tydligt för en prisuppgång på sina bostäder, vilket möjligen kan ses som ett tecken på förväntningar om allmänt ljusare ekonomiska tider, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB har, via Verian (Sifos webbpanel), frågat drygt 1 000 bostadsägare vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver. Indextalet HPE (Housing Price Expectations) som fångar skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive fallande priser på ett års sikt är positivt. Resultatet visar att 51 procent av de svarande tror på stigande priser medan 4 procent i stället tror på fallande priser. 35 procent tror på stillastående priser.

Bland dem som tror på stigande priser anger de flesta hög efterfrågan, följt av minskade krav på bankernas kreditgivning (till exempel sänkt bolånetak och amorteringskrav). Bland det fåtal som i stället tror på fallande priser anges en svag efterfrågan vara det huvudsakliga skälet.

Den skattade genomsnittliga prisökningen på ett års sikt ligger på 1,9 procent, vilket är en uppgång från 1,6 procent vid motsvarande mätning föregående kvartal.

– Om man vill leta fler tecken på ljusare förväntningar så kan man konstatera att de genomsnittliga prisförväntningarna på ett års sikt nu krupit upp tydligt över det historiska snittet på 1,5 procent sedan början av 2019, då vi började med dessa mätningar, säger Robert Boije.

– Det har varit mycket diskussion om att höjningen av bolånetaket och sänkningen av amorteringskravet den 1 april kan komma att pressa upp bostadspriserna. Bostadsägarnas förväntningar ligger dock lågt sett enbart till den av många prognosmakare förväntade ökningen av hushållens reala inkomster i år. Även om relativt många anger ändrade bolåneregler som ett skäl för prisuppgången, så är det uppenbart ingen stor priseffekt gruppen bostadsägare som helhet ser framför sig, säger Robert Boije.

På tre års sikt är det 60 procent som tror på stigande bostadspriser. De allra flesta av dem tror att priserna stiger med maximalt 10 procent. 4 procent tror tvärtom på fallande priser på samma tidshorisont medan 18 procent tror på stillastående. Bland de som tror på stigande priser anger en stor majoritet (62 procent) hög efterfrågan som det huvudsakliga skälet för detta. Bland det fåtal som tror på sjunkande priser anger lika stora andelar (38 procent) ett svagt efterfrågetryck, stigande räntor och politiska åtgärder (till exempel sänkta ränteavdrag) som huvudskäl. Den genomsnittliga förväntningen är att priserna är 4,7 procent högre om tre år.