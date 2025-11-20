Officiell pressbild på Robert Boije. Foto: SBAB

SBAB: Konjunkturuppgång nästa år

BNP-tillväxten väntas bli 2,6 procent nästa år och 2,2 procent 2027 driven av framför allt ökad hushållskonsumtion och ökade investeringar i näringslivet. Arbetslösheten väntas sjunka tillbaka om än långsamt. Inflationen bedöms ligga något under målet både 2026 och 2027. Det bedömer SBAB.

Riskerna för inflationen bedöms i högre grad ligga på nedåt- än uppåtsidan. Med det väntas inga stora uppgångar i styrräntan eller den rörliga bolåneräntan. Bostadspriserna väntas öka med 4–5 procent per år de kommande två år drivet av framför allt stigande hushållsinkomster. Antalet påbörjade bostäder väntas öka med måttliga 2000–3000 per år då byggkostnaderna ligger högt i förhållande till priserna på andrahandsmarknaden och det aktuella försäljningsläget är svagt.

– Efter sju sorger och åtta bedrövelser tror vi nu att den svenska konjunkturuppgången äntligen kommer nästa år. Med ett år till av lägre inflation, stigande realinkomster, bolåneräntor på normal nivå, förväntade lägre hyreshöjningar än tidigare och sänkt skatt på både livsmedel och arbetsinkomster bör hushållens konsumtion rimligen sätta bättre fart. Det är fortfarande oroligt i omvärlden men läget i tullkonflikten har stabiliserats något, vilket också talar för bättre tryck i näringslivets investeringar framöver, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Trots tecken på återhämtning är konjunkturuppgången bräcklig. Någon stark draghjälp från omvärlden kan svensk ekonomi inte räkna med. Efter årsskiftet 2027 ska dessutom den sänkta livsmedelsmomsen tas bort, vilket kommer att dra ner hushållens köpkraft. De offentliga finanserna i många, ekonomiskt sett, tungviktarländer försämras också påtagligt, vilket riskerar att stöka till det globala ränteläget. Här är dock den låga statsskulden i Sverige en styrka. Men det är viktigt att nuvarande budgetunderskott inte blir alltför långvarigt, säger Robert Boije.

