Savills värvar två till transaktion

– Vi märker ett tydligt ökat behov av kvalificerad rådgivning i transaktionsprocesser, där både tempo och kvalitet är avgörande. Att fortsätta utveckla teamet är ett naturligt steg för att möta våra kunders behov, säger Carolina Herling, Head of Investment.

Som en del av satsningen välkomnar Savills Mahsa Badakhsh och David Lindström till transaktionsverksamheten.

Mahsa Badakhsh började på Savills den 2 februari och är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi från KTH med inriktning finansiell ekonomi. Hon har en bakgrund inom investeringar och analys från Accent Equity och EQT.

David Lindström började den 2 mars och kommer närmast från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), där han arbetat som analytiker. David är utbildad civilingenjör från KTH med inriktning samhällsbyggnad.

Rekryteringarna stärker Savills erbjudande inom transaktionsrådgivning och ökar kapaciteten i en marknad där affärer ofta präglas av komplexitet och högt tempo.

– Inom transaktionsrådgivning är kombinationen av marknadsinsikt, analys och förtroendefulla relationer avgörande. Med Mahsa och David på plats stärker vi vår förmåga att stötta kunder genom hela affärsprocessen, fortsätter Carolina Herling.