Savills satsar åter på uthyrning – värvar Eva Wallenius

Savills stärker sin svenska verksamhet genom rekryteringen av Eva Wallenius och återetablerar samtidigt rådgivningen kring uthyrning av kontor. Hon kommer närmast från Tenant & Partner.

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Savills satsning är ett led i att möta en kontorsmarknad i förändring, där hyresgästers behov får allt större betydelse för fastighetsägarnas förmåga att attrahera och behålla hyresgäster.

På Tenant & Partner har Eva Wallenius under flera år har rådgivit hyresgäster i frågor kopplade till arbetsplatser, kontorsstrategier, lokalbehov och hyresförhandlingar. Genom sitt arbete har hon utvecklat en god förståelse för hur företag utvärderar och väljer kontorslokaler samt vilka faktorer som påverkar lokalbeslut. Hon har även erfarenhet från fastighetsägarsidan genom sin tidigare roll som kommersiell fastighetsförvaltare.

– Vi ser ett växande behov av rådgivning som kombinerar marknadskunskap med en djup förståelse för hyresgästernas behov. Eva har en ovanligt stark bakgrund från hyresgästsidan, vilket ger henne ett perspektiv som är mycket värdefullt för fastighetsägare i dagens marknad. Därför är vi mycket glada över att välkomna henne till Savills, säger Niklas Samuelsson, vd för Savills Sverige.

Kontoret har fått en ny och förändrad roll i många organisationer och används i allt högre grad för att stärka samarbete, företagskultur, medarbetarupplevelse samt attrahera och behålla talanger. Samtidigt är uthyrningsmarknaden fortsatt utmanande på många håll, vilket ställer högre krav på fastighetsägare att förstå och möta framtida kunders behov.

Rekryteringen återetablerar Savills erbjudande inom kontorsuthyrning i Sverige och förmågan att hjälpa fastighetsägare att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga kontorsprodukter i en tid då användarnas krav förändras snabbt.

– Vi bygger nu upp ett tydligare erbjudande med strukturerad rådgivning inom kontorsuthyrning med ambitionen att hjälpa fastighetsägare att skapa mer attraktiva och konkurrenskraftiga kontorsmiljöer. Rekryteringen av Eva är ett viktigt steg i den satsningen och stärker vår förmåga att skapa värde för både fastighetsägare och hyresgäster, säger Niklas Samuelsson.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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