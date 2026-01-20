Savills rekryterar Stephan Wollert som head of research
Savills förstärker sin analysverksamhet genom att rekrytera Stephan Wollert som ny head of research. Wollert kommer närmast från Riksbanken där han under många år arbetat med kvalificerad finansiell omvärldsanalys.
Wollert kommer närmast från Riksbanken där han under många år arbetat med kvalificerad finansiell omvärldsanalys med särskilt fokus på utvecklingen på de finansiella marknaderna och riskbedömningar av fondsektorn inom ramen för arbetet med finansiell stabilitet. Framför allt hur olika makroekonomiska lägen påverkar riskbilden och finansieringsmöjligheterna för olika aktörer, exempelvis fastighetsbolag.
– Oavsett om du tittar på det finansiella systemet från ett riskperspektiv, som jag har gjort i många år, eller utgår från ett realekonomiskt perspektiv så är fastighetssektorn central. Det är bland annat det som gör sektorn så intressant. Det är också en bransch som påverkas starkt av såväl finansiella som makroekonomiska faktorer, och jag ser fram emot att bidra med framför allt det perspektivet i Savills researcharbete, säger Stephan Wollert.
Stephan Wollert kommer att stärka Savills analysarbete genom fördjupade analyser av fastighetsbolagens finansieringsförutsättningar, marknadssegment och hyresgästernas ekonomiska stämningsläge. En central del i rollen blir även att koppla svenska marknadsinsikter till Savills internationella analysnätverk.
– Det känns fantastiskt att välkomna Stephan till Savills. Hans erfarenhet från Riksbanken blir ett värdefullt tillskott för våra kunder och vårt fortsatta analysarbete, säger Niklas Samuelsson, vd för Savills Sverige.
Stephan Wollert tillträder sin tjänst den 2 mars.
Maryrose David, tidigare head of research på Savills, gick i augusti 2025 vidare till CBRE till en tjänst med samma titel.