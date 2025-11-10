Savills anställer fyra inom värdering

Savills rekryterar till sitt  värderingsteam för att möta en starkare marknad grundad på återkommande kunder samt en starkare transaktionsmarknad.

Det är fyra nya medarbetare som ansluter till värderingsteamet: Oskar Mosén, auktoriserad värderare som återvänder till Savills efter en tid på Colliers, Gustav Thorsell, som ansluter till kontoret i Göteborg från CauseyWestling, samt de nyexaminerade värderarna Julia Gellerstam från KTH och Gustav Sällberg från LTH.

– Vår kombination av erfarenhet och flexibilitet gör att vi kan agera snabbt och precist i en marknad där tid ofta är en avgörande faktor, särskilt vid förvärv och andra komplexa processer. Det handlar om att vara lyhörda och leverera med hög kvalitet och förtroende i varje uppdrag, säger Lena Sylvén, director och ansvarig för värdering på Savills.

