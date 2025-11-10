Savills anställer fyra inom värdering

Det är fyra nya medarbetare som ansluter till värderingsteamet: Oskar Mosén, auktoriserad värderare som återvänder till Savills efter en tid på Colliers, Gustav Thorsell, som ansluter till kontoret i Göteborg från CauseyWestling, samt de nyexaminerade värderarna Julia Gellerstam från KTH och Gustav Sällberg från LTH.

– Vår kombination av erfarenhet och flexibilitet gör att vi kan agera snabbt och precist i en marknad där tid ofta är en avgörande faktor, särskilt vid förvärv och andra komplexa processer. Det handlar om att vara lyhörda och leverera med hög kvalitet och förtroende i varje uppdrag, säger Lena Sylvén, director och ansvarig för värdering på Savills.