Sävebo höjer hyrorna med 2.95%

Sävebo har under flera års tid hållit nere hyreshöjningarna. Två år i rad höll man nollan och för 2024 och 2025 höjde man med 2 respektive 3 procent – långt under vad fastighetsägare över hela Sverige yrkade på. För nästa år blir höjningen 2,95 procent. Men ett område slipper höjningen.

I flera år har kommunala Sävebo i Sävsjö i Småland hållit nere hyreshöjningarna, och varit det fastighetsbolag som har hållit nollan två år på raden.

2023 skrev Fastighetsvärlden att bolaget inte höjde hyran alls. Även för 2022 blev det noll procent. 2024 blev höjningen 2 procent och 3 procent förra året, vilket kan ha varit Sveriges lägsta hyreshöjning.

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen i år gick snabbt, igen.

– Vi pratade i tio minuter i telefonen och så bestämde vi att vi skulle träffas den här veckan och skriva under avtalet, säger Sävebos vd Urban Blücher till Vetlanda-Posten.

Höjningen för nästa år blir 2.95 procent. Men för serviceboendet Bryggaren i centrala Sävsjö blir det ingen höjning.

Det eftersom Sävebo har haft svårt att hyra ut i Bryggan som har totalt 81 lägenheter. Nu håller man på med en uppfräschning i lokalerna men det finns samtidigt ett förslag om att bygga om en del till kontor för socialförvaltningens behov. Det gäller i så fall fastigheten som tidigare har varit polishus och där Familjecentralen i dag hyr.

Sävebo har cirka 500 bostäder i sitt bestånd.

Hittills i år ligger snitthöjningen, enligt Hem & Hyra, på cirka 3,24 procent för avslutade förhandlingar. Snittyrkandet ligger på 5,24 procent, bra mycket lägre än vad yrkanden har varit de senaste åren. Den största höjningen hittills i år står Gavlegårdarna i Gävle för med 4,4 procent.