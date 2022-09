Save The Duck öppnar i Westfield MoS

Westfield Mall of Scandinavia blir först ut när Save The Duck öppnar sin första fristående butik i norra Europa.

Butiken öppnar i oktober 2022 på entréplan i Westfield Mall of Scandinavia.

Det italienska modeföretaget med stort engagemang för hållbarhetsfrågor har sedan 2012 specialiserat sig på att erbjuda trendiga ytterkläder gjorda på mer miljövänliga material. Idag har Save The Duck butiker i Milano, Venedig, Hong Kong, Bologna och St. Moritz, och är endast närvarande genom ett fåtal återförsäljare på den svenska marknaden.

Första fristående butiken om 90 kvadratmeter i Westfield Mall of Scandinavia kommer erbjuda herr-, dam- och barnkläder från den senaste kollektionen, fria från animaliska material.

– Vi är så glada över att Save The Duck öppnar sin första fysiska butik hos oss! Det är en aktör som tagit nästa steg i erbjudandet av hållbart mode, en stark hållbarhetsagenda som går väl ihop med vår egen mycket ambitiösa Better Places 2030 hållbarhetsstrategi. Det ska vara en självklarhet att kunna ta del av ett hållbart och veganskt alternativ i Westfield Mall of Scandinavia, säger Sofia Rundström, centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia.

– Det senaste året har varit väldigt viktigt för oss. Vi har stärkt vår närvaro på marknader vi sedan tidigare närvarat, och expanderat på nya strategiska marknader. Skandinavien är en nyckelmarknad för oss, och att nu ha möjlighet att välkomna våra kunder i en fysisk butik ger oss möjligheten att bättre visa världen Save the Duck och vår filosofi, säger Nicolas Bargi, vd och grundare på Save The Duck.