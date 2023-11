Satsar på stort kongresscenter vid Arlandastad

Arlandastad och Scandinavian XPO i siffror: Arlandastad Group utvecklar området runt flygplatsen, Arlandastad, och äger cirka 3.000.000 kvm mark varav cirka 630.000 kvm detaljplanerad mark. Planerad investering cirka 3 mdr de kommande fem åren. Planerad utveckling cirka 265.000 kvm lokaler de kommande fem åren.

I Arlandastad finns 867 hotellrum, (Quality Hotel XPO 421 rum, Scandic Hotel Arlandastad 150 rum, Stockholm Hotel Apartments Scandinavian XPO Longstay 165 rum och Connect Hotel 131 rum). Inkluderas närområdet och Stockholm Arlanda Airport finns cirka 2.800 hotellrum.

Mässanläggningen öppnade 2021, i de tidigare Eurostop-lokalerna strax söder om Arlanda. Då byggdes bland annat tre mässhallar och den tidigare Ica Maxi-lokalen byggdes om till mässa. Dessutom skapades attraktiva gemensamhetsytor och hotellet i byggnaden expanderade. Nu ska alltså en kongressanläggning adderas till satsningen.

– Det är ett fantastiskt spännande projekt, och även att vi kan göra det så snart efter att vi slagit upp portarna för den övriga verksamheten, säger Patric Sjöberg, styrelseordförande, Scandinavian XPO, till Fastighetsvärlden.

Storleken på den nya byggnaden är inte klar, det beror bland annat på om det kommer inkluderas ett nytt hotell. Målet är att hela anläggningen framöver ska kunna ta emot dubbelt så många sittande deltagare som idag, från 4.500 idag upp till 9.000–11.000 i framtiden. Planen är även att skapa en sal för teatersittning där 3.500 personer får plats.

Dieter Sand, vd, Arlandastad Group:

– Sedan 2012 har vi haft planer på att skapa Sveriges bästa internationella mötesarena, nu tar vi nästa steg med en flexibel anläggning.

Ytterligare goda nyheter för Arlandastad Group under de senaste åren och månaderna är att allt fler politiker i Stockholm, båda på den blåa och röda sidan, vill lägga ner Stockholmsmässan i Älvsjö (som är en förlustaffär, för att istället bygga bostäder där). Flera ledande politiker har till Fastighetsvärlden sagt att staden inte har något intresse att själv skapa en ny arena för motsvarande verksamhet utan har själva förslagit att det privata näringslivet kan ta hand om det ock pekat ut Arlandastad som är både möjlig och lämplig aktör.

Varken Sjöberg eller Sand vill kommentera politikernas planer kring Älvsjömässan men konstaterar att de ”inte direkt ser negativt till sådana beslut” men att de ”följer sin plan sedan länge” och att man i Arlandastad har en ”fräsch och attraktiv” anläggning.

Den nya kongressbyggnaden i Arlandastad kommer vara sammanlänkad med de befintliga mäss- och evenemangshallarna, vilket ska skapa en smidig upplevelse för deltagarna. Den planerade kongressbyggnaden kommer ligga norra om mässhallarna, längs E4:an. I den befintliga arenan finns tillgång till övernattning på Quality Hotel Arlanda XPO, med sina 421 hotellrum. Med det nya kongresscentret på plats förväntas behovet av hotellrum i närområdet öka ytterligare, vilket öppnar upp för utveckling av nya hotell för att möta efterfrågan.

Ett internationellt kongresscenter markerar en betydande expansion för området. Trots att den nya mässan hade en olycklig tajming med färdigställande och öppning under pandemin har uthyrningsgraden varit god, inte minst tack vare några riktigt stora event. Flera stora möten har anordnats i koncernens mötes- och evenemangsarena Scandinavian XPO under 2021–2023. Bland annat det historiska mötet NATO-Industry Forum 2023, OSSE 2021 och som huvudarena under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd i sex månader under 2023. Det har skapat en ökad efterfrågan för både nationella och internationella kongresser och stora evenemang, och nu ser bolaget möjlighet att ta större plats inom mötesbranschen.

– Det har gått bra för Scandinavian XPO med flera stora och viktiga möten under de senaste åren. Vi ser att behovet ökar för den här typen av möten och planerar nu för att möta upp efterfrågan och expandera med en byggnad som ska välkomna delegater till stora internationella kongresser. Jag ser att framtidens hållbara kongresser med fördel ska ligga flygplatsnära vilket öppnar upp för tillgängliga och säkra möten på en ny nivå. Scandinavian XPO erbjuder just det, säger Patric Sjöberg.

I Arlandastad finns totalt 867 hotellrum, Scandic Hotel Arlandastad, Quality Hotel Arlanda XPO, Stockholm Hotel Apartments Scandinavian XPO Longstay och Connect Hotel. Platsens närhet till Sveriges största flygplats möjliggör effektiv logistik och de nödvändiga flöden som krävs för stora kongresser.

– Sedan 2012 har Arlandastad Group arbetat med att utveckla Arlandastad till en internationell destination för verksamheter där människor kan mötas. De stora möten och evenemang som har anordnats i arenan visar att vi redan är där. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen med Scandinavian XPO Congress Center som ska locka ännu fler internationella möten till Stockholmsregionen och Arlandastad, säger Dieter Sand, vd, Arlandastad Group.

Arlandastad Group fortsätter även att jobba för att skapa en station för pendeltåget i närheten. På andra sidan E4:an finns det sedan läge ett spårreservat med inplanerad station. Just vid platsen finns idag inte dubbelspår, vilket det gör söderut mot Stockholm och vilket det kommer göra framöver mellan Arlanda och Uppsala.

– Det jobbas för det från många håll, från oss och från politiker. Men det finns redan idag utmärkta bussförbindelser till båda Arlanda och Märsta och vid stora event sätts det in extra trafik, säger Dieter Sand.

Tidsplanen för den nya kongressanläggningen? Målet är att det ska stå klar inom en femårsperiod. Detaljplan finns på plats.