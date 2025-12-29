Projekt sålt för 157.000 kr/kvm i snitt på Södermalm

Penthouset såldes för hela 284.000 kr/kvm. Nu är hela projektet Ersta/25 på södermalm i Stockholm slutsålt och alla köpare har flyttat in. Snittpriset för hela huset blev 157.000 kr/kvm.

Skeppsholmen Sotheby’s International Realty har haft han om försäljningsprocessen.

Bakom projektet Ersta/25 finns Wallin med JV-partnern Rickard Dahlberg. Wallin köpte fastigheten våren 2024 från den fristående ideella föreningen Ersta Diakonisällskap i samband med att bygglovet blev klart.

För Ersta/25 samarbetar Wallin med JV-partnern Rickard Dahlberg, ägare och styrelseordförande i bolagsgruppen South Bay.

I september 2025 berättade Fastighetsvärlden att fastighetens stora penthouse hade sålts för 284.000 kr/kvm. Läs mer om innehållet i den bosten här. Då återstod två lägenheter att sälja.

Nu är alltså alla lägenheter sålda och mäklaren Skeppsholmen Sotheby’s summerar för FV att snittpriset landade på 157.000 kr/kvm.

Projektet innehåller totalt 25 lägenheter. Adressen är Erstagatan 3. Fastigheten ligger i närheten av Fjällgatan på Södermalm i Stockholm.

Arkitekt för Ersta/25 är Kaminsky Arkitektur.