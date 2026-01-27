Säljer på Gärdet för 81 miljoner

Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 19 har tillträtt fastigheten Stockholm Verkstadsklubben 19 på Gärdet i Stockholm för ombildning till bostadsrätt. Priset var 81 miljoner kronor.

Restate var föreningens ombud vid ombildningen och Rosengren & Co företrädde säljaren. Handelsbanken finansierade föreningens köp.

Huset med nummer 32 på karaktäristiskt kullerstensbelagda Rindögatan på Ladugårdsgärdet uppfördes 1938 och inrymmer 32 bostadslägenheter, fördelade på sex våningar och souterrängplan.

Byggnaden omfattar 1.157 kvm bostadsyta fördelat på 32 bostadslägenheter och 180 kvm lokalyta.

Affären genomfördes via bolagspaketering till ett underliggande fastighetsvärde på 81 miljoner kronor.