Säljer för kvarts miljard vid Norra Bantorget
Säljaren har sedan ett tag dragits med minussiffror.
Säljaren har sedan ett tag dragits med minussiffror.
Ett av världens kändaste varumärke lämnar city efter tio år.
Skulle öppna fyra restauranger i lokaler om 1.250 kvm.
”Med det läget, med den uteserveringen känns det som att man inte vill bränna hela sommaren om byggarna hinner i tid”.
Batljan har gjort topprekrytering för att leda nya verksamheten – flera affärer på gång
500 bostäder kan tillkomma vid Valhallavägen.
13.000 kvm nytt byter ägare.
Finansiell akrobatik med Batljan på alla sidor.
Krister Karlsson: ”Vi har följt bolaget under en längre tid”.
En penthouse-lägenhet återstår. Den listas för 62,5 miljoner kronor – motsvarande 171.000 kr/kvm.
Siktar på att beläggningen ska öka till 90 procent under 2026.
16 fastigheter ingår i affären. Flera kända varumärken. Läs om fastigheterna.
FV berättar om den rekordstora bostaden.
En av dem har överlägset flest läsare och en krönikör tar sig in på listan två gånger.
”Fastigheten är mycket väl belägen för den verksamhet som kommer bedrivas i byggnaden”. FV pekar ut möjlig fastighet och säljare.