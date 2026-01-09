Säljer fastigheter i Ljungskile

Claes Karlsson Holding AB har sålt ett bestånd om tre fastigheter i Ljungskile. Köpare är Fastelit Förvaltning AB respektive en privatperson.

Kommersiella Fastigheter var rådgivare till säljaren.

Portföljen omfattar totalt tre fastigheter innehållande 35 bostadslägenheter med en sammanlagd bostadsarea om cirka 2 516 m², samt nio affärslokaler om cirka 1 269,5 m² LOA. Lokalerna inrymmer bland annat restaurang, mäklarbyrå, frisör och blomsterbutik. Därtill finns 28 garage, 26 parkeringsplatser och 26 förråd.

De två kombinerade bostads- och lokalfastigheterna är belägna i centrala Ljungskile, medan den renodlade bostadsfastigheten är belägen cirka 500 meter från centrum. Fastigheterna är väl underhållna och har stabil uthyrning.

Affären har genomförts genom två separata förvärv. Bolaget CK Fastigheter Ljungsvik AB, innehållande fastigheten Ljungs-Kärr 1:91 har förvärvats av en privatperson.

Fastelit Förvaltning AB har förvärvat bolagen CK Fastigheter Pianohuset AB, innehållande fastigheten Tjöstelröd 4:2, samt CK Fastigheter Centrumhuset AB, innehållande fastigheten Tjöstelröd 2:10.

