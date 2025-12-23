Säljer byggrätter för 186 mkr vid Arlandstad

Arlandastad Group har ingått en avsiktsförklaring om avyttring av 37.200 kvm byggrätter i Arlandastad för 186 mkr. Köparen som vill förbli icke-namngiven kommer nu genomföra en due diligence inklusive en geoteknisk undersökning av området.

”Med den här affären fortsätter vi att i hög takt skapa och frigöra värden i våra stora marktillgångar. Det är glädjande att vi lyckas attrahera investerare till våra områden som delar vår starka tro på Arlandastads potential,” säger Dieter Sand, vd Arlandastad Group.

Transaktionen i korthet:

  • 37.200 kvm byggrätter belägna i Arlandastad
  • Köpeskilling: Totalt 186 Mkr
  • Transaktionen värderar de färdiga byggrätterna till 5.000 kr/kvm
