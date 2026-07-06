Fastigheten Stockholm Sågen 3 numera tillhörande Bostadsrättsföreningen Sågen 3. Foto: Restate

Säljer bostadsfastigheten Sågen 3 på Horngatan

Förutsättningarna för ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt är åter goda, konstaterar Restate som gjort tre ombildningar i Stockholm. Bland annat har fastigheten Sågen 3, på den västra änden av Hornsgatan, köpts av en bostadsrättsförening bildad av de boende.

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Brf Sågen 3 tillträdde fastigheten Sågen 3 med adress Hornsgatan 176. Huset byggt på 1880-talet ligger på den del av Hornsgatan väster om Långholmsgatan som nyligen omstöpts till permanent gågata ned till Hornstulls strand, omgiven av uteserveringar och nyanlagda torgytor. I huset finns 18 bostadslägenheter med en total bostadsyta om 893 kvm samt två lokaler, vilka adderar 221 kvm i markplan mot den nya gågatan. Säljare var Vapenbröderna Förvaltning AB.

Restate har även varit rådgivare i två andra affärer i Stockholm:

Brf Blyertspennan 5 tillträdde tomträtten till fastigheten med dito beteckning på Nyårsvägen 9-11 i hjärtat av Midsommarkransen. Folkhemsfunkishusets 703 kvm fördelas på 688 kvm bostadsyta, disponerade över tolv bostadslägenheter, samt 15 kvm inom en lokal.

Brf Ottsjövägen 18-24 tillträdde tomträtten till fastigheten Stockholm Storuman 2 på föreningsnamnets adresser i Årsta, invid Årstaliden. Byggnaden från mitten av 40-talet omfattar totalt 1.157 kvm bostadsyta fördelat på 19 bostadslägenheter och 132 kvm lokalyta.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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