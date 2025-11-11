Sålde Intea-aktier för 2,1 miljarder

Flera av Inteas största ägare har i en samordnad affär avyttrat 32,7 miljoner B-aktier till kursen 64,50 kr per aktie via ett accelererat book building-förfarande.

Totalt såldes därmed aktier för drygt 2,1 miljarder till svenska och internationella institutionella investerare.

DNB Carnegie och Handelsbanken Markets, som är Joint Bookrunners, valde att ge undantag från de lock-up åtaganden som annars gäller fram till 7 december i år. Stor efterfrågan på aktien och en god kursutveckling sedan börsnoteringen förra hösten lär ha påverkat det beslutet.

Grundarna Christian Haglund, Henrik Lindekrantz med A-aktier och B-aktier samt PRI Pensionsgaranti valde att inte medverka i försäljningen.

De som sålt aktier är Svenska Handelsbanken Pensionsstiftelse 5.000.000 B-aktier, Saab Pensionsstiftelse 6.000.000 B-aktier, Volvo Pensionsstiftelse 6.500.000 B-aktier, Lantbrukarnas Ekonomi AB 3.800.000 B-aktier, Östersjöstiftelsen 2.800.000 B-aktier, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 2.500.000 B-aktier, Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening 5.193.462 B-aktier, Åke Wibergs stiftelse 700.000 B-aktier, samt Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden 193.612 B-aktier