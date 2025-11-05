Sakofall utser Jens Möllberg till ny COO

Jens Möllberg tillträder som ny COO hos Sakofall från februari 2026. Jens Möllberg kommer närmast från Hitachi Energy, där han haft en nyckelroll i företagets expansion och utveckling i Ludvika. I sin nya roll kommer han att ansvara för Sakofalls operativa verksamhet och driva bolagets strategiska utveckling framåt. Jens kommer även att ingå i Sakofalls ledningsgrupp.

Med en gedigen bakgrund inom industriell utveckling, affärsledning och organisationsförändring tillför Jens värdefull erfarenhet till Sakofalls fortsatta tillväxtresa. Han har i flera sammanhang lyfts fram för sitt ledarskap, sitt engagemang i Ludvikas utveckling och sitt fokus på säkerhet och goda arbetsmiljöer.

– Jag ser fram emot att tillsammans med teamet på Sakofall fortsätta utveckla verksamheten med fokus på långsiktigt värdeskapande, hållbara fastighetslösningar och starka kundrelationer. Sakofall har på kort tid etablerat sig som en viktig aktör i regionen, och jag ser fram emot att bidra till nästa steg i bolagets resa, säger Jens Möllberg, tillträdande COO.

Sakofall är ett producerande och förvaltande fastighetsbolag med säte i Ludvika. Bolaget har under de senaste åren etablerat sig som en stark aktör inom bostadsutveckling och fastighetsförvaltning i Mellansverige. Genom att äga hela värdekedjan – från markförvärv till förvaltning – bygger Sakofall långsiktigt värde och samhällen för framtiden.

Rekryteringen av Jens Möllberg är ett led i Sakofalls strategi att växla upp sin operativa kapacitet i takt med bolagets expansion i Sverige.

– Jens kombinerar strategisk skärpa med operativ erfarenhet och en genuin förståelse för industriell tillväxt. Hans bakgrund från Hitachi Energy och hans engagemang i Ludvikas utveckling gör honom till en perfekt match för Sakofalls nästa fas. Vi är glada att välkomna honom till Sakofall, säger Tom Sakofall, vd för Sakofall.

