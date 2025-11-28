Sakofall bygger 24 bostäder i Arboga

24 nya hyreslägenheter byggs i centrala Arboga, på Skolvägen, i med industrins behov som grund och i samarbete mellan Sakofall, Arboga kommun och Norrlandsfonden Bostadsfinansiering.

”I takt med den pågående expansionen hos bland annat försvarsindustrin och Försvarsmaktens båda förband FMLOG och FMTIS i Arboga ökar också behovet av nya bostäder. För att kunna attrahera och säkra ny kompetens till verksamheterna är det viktigt att det finns bra boendemöjligheter här i Arboga. Därför är vi glada att nybyggnationen nu tar fart. Det bidrar till att kommunen utvecklas som vi önskar”, säger kommundirektör Anders Neuman.

Britt-Marie Holmbom, platschef på Saab och Combitech i Arboga, är mycket glad åt den planerade byggnationen som kommer att underlätta för företaget att fortsätta sin expansion i regionen. ” Vi ser ett stort behov av bostäder i samband med våra nyrekryteringsplaner i Arboga som krävs för att kunna möta marknadens behov av våra produkter och tjänster. Vi önskar oss kompetent personal som långsiktigt kan bo och arbeta i Arboga” säger Britt-Marie Holmbom.

Fastighetsbolaget Sakofall accelererar bostadsproduktionen i Arboga och detta projekt avser en första etapp med 24 lägenheter i 6 huskroppar. Byggstart kommer att ske under Q1 2026. ”Planen är att senare gå vidare med etapp 2 bestående av 40 lägenheter. Genom samarbetet med Norrlandsfonden Bostadsfinansiering kan vi öka takten av nybyggnation i tillväxtorter” säger vd och grundare Tom Sakofall.

Arboga är en del av Svenska säkerhetsstråket som är ett funktionellt samarbete med syftet att verka för behov i samband med Försvarsmaktens och försvarsindustrins tillväxt. Norrlandsfonden Bostadsfinansierings prioriterar satsning på marknadskompletterande finansiering av bostäder i kommuner med stark industriell tillväxt. ”Om vi inte kan erbjuda bostäder till nyrekryterad arbetskraft kommer industrin inte att lyckas med sin expansion” säger Susanne Olofsson vd för Norrlandsfonden Bostadsfinansiering.

Norrlandsfondens kompletterande bostadsfinansiering började som en pilotverksamhet i norra Sverige men som nu, med statlig finansiering, möjliggör för växande orter att få i gång en nybyggnation av hyresbostäder.

