Saint-Gobain hyr 1.400 kvm i Genestas Public

Genesta har tecknat avtal med Saint-Gobain, en av världens ledande tillverkare av byggmaterial, har tecknat ett hyresavtal på 1.408 kvm i Public, Genestas landmärke i Ørestad, Köpenhamn.

Public Adress: Kay Fiskers Plads 9, Ørestad, Köpenhamn

Storlek: 30 000 kvm modern, flexibel kontorsyta

Funktioner: 20 våningar med panoramautsikt, kafé på plats, loungeområden, cykelparkering, duschar och enkel tillgång till tunnelbanan – mindre än en minut bort

Plats: 10 minuter till centrala Köpenhamn, 9 minuter till Köpenhamns flygplats

Ägare: Genesta Property Nordic

Det hyrda utrymmet ligger i The View, den ikoniska torndelen av byggnaden, och omfattar 13:e och 14:e våningarna. Saint-Gobain förväntas flytta om cirka 10 månader från nu.

Redan baserat i Ørestad har Saint-Gobain valt att stanna kvar i området.

– Vi är glada över att Saint-Gobain har valt att fortsätta sin resa offentligt. Deras beslut speglar precis vad Public står för – en inspirerande och framtidsberedd arbetsplats för företag som formar morgondagens byggda miljö, , säger Allan Strand Olesen på Genesta.

Saint-Gobain grundades för mer än 350 år sedan och utvecklar och distribuerar material och lösningar för byggnader. Företaget har listats på Clarivate Analytics’ topp 100 globala innovatörer för nionde året i rad, vilket lyfter fram dess pågående ledarskap inom hållbar innovation.

– Publi ger oss rätt kombination av modern design, hållbarhet och läge, säger Peter Møller, vd för Saint-Gobain Nordic & Baltic. Det är en plats som speglar våra egna värderingar: innovativ, ansvarsfull och framåtblickande.

Övriga hyresgäster som har tecknat hyreskontrakt i Public är Nokia, Waterland Private Equity, Powered By, Nielsen IQ, Samsung Semiconductors, De Lage Landen, Nordic Leisure Travel Group, Lantmännen Unibake och Smith & Nephew.