Saint-Gobain hyr 1.400 kvm i Genestas Public

Genesta har tecknat avtal med Saint-Gobain, en av världens ledande tillverkare av byggmaterial, har tecknat ett hyresavtal på 1.408 kvm i Public, Genestas landmärke i Ørestad, Köpenhamn.

Annons

Public

  • Adress: Kay Fiskers Plads 9, Ørestad, Köpenhamn
  • Storlek: 30 000 kvm modern, flexibel kontorsyta
  • Funktioner: 20 våningar med panoramautsikt, kafé på plats, loungeområden, cykelparkering, duschar och enkel tillgång till tunnelbanan – mindre än en minut bort
  • Plats: 10 minuter till centrala Köpenhamn, 9 minuter till Köpenhamns flygplats
  • Ägare: Genesta Property Nordic
Visa faktaruta

Det hyrda utrymmet ligger i The View, den ikoniska torndelen av byggnaden, och omfattar 13:e och 14:e våningarna. Saint-Gobain förväntas flytta om cirka 10 månader från nu.

Redan baserat i Ørestad har Saint-Gobain valt att stanna kvar i området.

– Vi är glada över att Saint-Gobain har valt att fortsätta sin resa offentligt. Deras beslut speglar precis vad Public står för – en inspirerande och framtidsberedd arbetsplats för företag som formar morgondagens byggda miljö, , säger Allan Strand Olesen på Genesta.

Saint-Gobain grundades för mer än 350 år sedan och utvecklar och distribuerar material och lösningar för byggnader. Företaget har listats på Clarivate Analytics’ topp 100 globala innovatörer för nionde året i rad, vilket lyfter fram dess pågående ledarskap inom hållbar innovation.

– Publi ger oss rätt kombination av modern design, hållbarhet och läge, säger Peter Møller, vd för Saint-Gobain Nordic & Baltic. Det är en plats som speglar våra egna värderingar: innovativ, ansvarsfull och framåtblickande.

Övriga hyresgäster som har tecknat hyreskontrakt i Public är  Nokia, Waterland Private Equity, Powered By, Nielsen IQ, Samsung Semiconductors, De Lage Landen, Nordic Leisure Travel Group, Lantmännen Unibake och Smith & Nephew.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Pål Ahlsén orolig över Castellums vakanser

”Det är en tuff marknad, särskilt i storstäderna, vilket vi måste anpassa oss till. För Castellums del är det nu ’back to basics’.”

Corem sålt vakanser för 250 mkr

FV berättar om fastighetsbeståndet och orsaken till försäljningen.

Stort bakslag i Slakthusområdet

Planerades stå klar 2029. Finns inte längre en tidsplan.

Video: H&M om vad en attraktiv butik är

H&M:s expansionschef om läge, läge, läge och konfiguration. Och om förmånen att fastighetsägare ringer till dem för etableringar.

Fabege hyrt ut en tredjedel i landmärke

Fastighetsbolaget ”busar” på ett av stadens landmärken.

Bildextra: Hotel Royal i ny tappning

Återbruk i fokus när det anrika hotellet renoverats, under Semrén & Månsson arkitekter ledning.
Krönika

Förtätning utan att nå målen

”I mitt gamla område skulle det snarare leda till mindre blandning.”

Nästa stopp för Stordalen: Mariestad

Planerar för nytt hotell med 151 hotellrum, byggt i trä. Letar fler destinationer.

Storbolag söker nytt om hela 7.000 kvm

Kan komma att lämna centrala Stockholm. Två parallella sökuppdrag.

Smällen: Återigen färre sålda bostäder hos JM

Mikael Åslund ser positivt på framtiden: ”Mycket tyder på att de förbättrade makroekonomiska förutsättningarna nu börjar få genomslag”.

Arnhult: ”Behöver inte sälja för att frigöra kapital”

Talar om att bolaget har nått en milstolpe för att kunna se framåt. FV berättar om bolagets vakanssituation.

Dahlbo om sin framtid och kommande vd:n

En handfull storbolag har bytt vd. Nu väntar många på vem som blir ny vd vid Fabege.

Brookfields jv-partner om framtidsplanerna

Ingått jv med Brookfield efter dess miljardförvärv av mindre lägenheter. Vill expandera i de största nordiska studentstäderna.

Prisma köper för 345 mkr

Omfattar totalt 12.000 kvm nya Ica Maxi-butiker.

 Tillbaka till förstasidan