Sagax tillförs en miljard efter nyemission – ser köpmöjligheter

Sagax tillförs en miljard kronor efter nyemission. Sagax bedömer att det kan uppstå attraktiva investeringsmöjligheter i rådande marknadsklimat. Bolaget eftersträvar samtidigt att upprätthålla en stark kapitalstruktur och likviditetsposition. Mot den bakgrunden har bolaget genomfört emissionen.

Teckningskursen fastställdes till 33,50 kronor per aktie genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Teckningskursen motsvarade en rabatt om 5,2 procent i förhållande till stängningskursen den 16 juni på Nasdaq Stockholm.

I Emissionen deltog ett antal svenska och internationella professionella och institutionella investerare. Som en del av, och på samma villkor som för emissionen erbjöds även högst 10 miljoner stamaktier av serie D till allmänheten i Sverige genom en spridningsemission.

Sagax är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Per 31 mars 2026 uppgick fastighetsvärdet till 70 miljarder kronor.

Under perioden 2020 till 2025 har Sagax investerat 29,1 miljarder kronor genom 222 separata fastighetstransaktioner i åtta länder. Sagax har investerat 8,1 miljarder kronor under de senaste tolv månaderna, varav 4,4 miljarder kronor genom 31 separata fastighetstransaktioner i sex länder.

ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Avanza Bank är Joint Bookrunner i samband med emissionen. Cirio Advokatbyrå är legal rådgivare till Sagax.