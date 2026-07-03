Sagax investerar 710 mkr via sju affärer

Sagax har genom 7 separata transaktioner förvärvat 9 fastigheter för motsvarande 710 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar 66 800 kvadratmeter uthyrningsbar area och 164 300 kvadratmeter friköpt mark.

Årshyran uppgår till motsvarande 53 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 100 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 9,1 år.

Av förvärven har motsvarande 244 miljoner kronor tillträtts. Av de återstående förvärven beräknas 289 miljoner kronor tillträdas under det tredje kvartalet 2026 och 177 miljoner kronor under det första kvartalet 2027.

Förvärven kommer att redovisas i Sagax segment Frankrike (197 miljoner kronor), Benelux (187 miljoner kronor), Danmark (177 miljoner kronor) samt Tyskland (149 miljoner kronor).

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Erforderliga tillstånd bedöms kunna erhållas.