Sagax investerar 2 miljarder i Frankrike

Sagax har förvärvat 48 fastigheter i Frankrike för motsvarande 2,0 miljarder kronor. Fastigheterna omfattar 88 000 kvm uthyrningsbar area och 782 000 kvm friköpt mark.

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Fastigheterna används huvudsakligen som depåer för kollektivtrafikbussar. Portföljen är uthyrd till hyresgäster med hög kreditvärdighet, däribland statligt kontrollerade bolag och ledande operatörer inom kollektivtrafiken.

Depåerna är strategiskt belägna inom sina respektive delmarknader. Portföljen är geografiskt diversifierad över hela Frankrike, med en koncentration till regionerna Paris-, Lyon- och Marseilleregionerna.

Årshyran uppgår till motsvarande 166 miljoner kronor, varav 94 % är indexerat till ILAT, ett standardindex för kommersiella hyresavtal i Frankrike. Uthyrningsgraden uppgår till 99 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 5,0 år. Den initiala direktavkastningen på den totala förvärvskostnaden bedöms uppgå till 6,7 %.

Tillträde beräknas ske under det fjärde kvartalet 2026. Förvärvet kommer att redovisas i Sagax segment Frankrike.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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