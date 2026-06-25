Utökar beståndet med över 60 000 kvm inom tull
Nya kontorslokaler, bostäder och stor livsmedelsbutik. Läs om de uppdaterade planerna.
Nya kontorslokaler, bostäder och stor livsmedelsbutik. Läs om de uppdaterade planerna.
Affären omfattar 95 fastigheter och 635 000 kvm. Yielden bedöms till 5,0 procent. Det är årets hittills i särklass största affär.
Köpte tomträtten redan 2015.
Tre gånger högre investeringskostnader än för 25 år sedan – men lägre avkastning. Lars Johnsson ifrågasätter om kontorsmarknadens ombyggnadstrend är hållbar.
FV följer upp avslöjandet vid Stureplan – som kan gå rakt in i historieböckerna.
Tiotals byggnader och mycket mark.
Gör jätteuthyrning till ny hemlig hyresgäst.
Förvärv under 2024. Nyligen fått pris för renovering.
Rekordstort kontrakt. Avtal om nästan 35 000 kvm, främst kontorslokaler.
Påbörjar projekt med 82 bostäder vid Hornsbergs strand.
Omfattar 1 100 rum. Belägna i Sveriges storstadsregioner.
Mycket står på spel i Stockholms CBD.
”Genom att skapa de bästa förutsättningarna kan man attrahera de bästa talangerna, men också få dem att stanna kvar.”
Förslag på lösningar när Stockholmsmarknaden studeras.
Har tidigare haft toppjobb hos konkurrenter.
Nybyggt om 4 500 kvm byter ägare.