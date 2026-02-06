Så vill Vasakronan göra om TV4-huset

Planerar för hela 58 000 kvm BTA. Flera fastighetsägare i närområdet smider planer.
Nya Norrholma ger sig in i hett segment
Vill nå 1 miljard i fastighetsvärde inom 36 månader.
Skogestig om Ericssons resterande 65 000 kvm i Kista
FV berättar om Ericssons förhyrningar, fastighet för fastighet. Vd Johanna Skogestig berättar om planerna.
Fokuserar på det verksamhetskritiska
FV Fokus. FV frågar ut David Träff, vd på Logistri. ✓ Om verksamhetsperspektivet i förvärvsstrategin. ✓ Fördelarna med triple net-avtal. ✓ Att växa med disciplin.
Geopolitikens skugga tar över affärerna
En 8,2-miljardersaffär med sju fastigheter.
Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen
Läs om vakansutvecklingen sedan 2021 för investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.
Myndighet bantar med 30 procent mitt på Södermalm
Var med och fyllde upp den stora fastigheten efter projektutvecklingen. FV berättar om den nya hyran.
Harry Klagsbrun köper mer på Östermalm
Fastighet om 2 400 kvm i korsningen Brahegatan/Kommendörsgatan.
Systemet knakar – och regeringen skruvar i presumtionshyran…
Regeringen finjusterar reglerna för nybyggda hyror. Mer förutsägbarhet utlovas – men de större låsningarna på bostadsmarknaden består.
Hyr 1 800 kvm på Sturegatan
Hyr flera våningsplan, inklusive butiksyta.
Lämnar Sturekvarteret – nu fullt hos KLP på Kungsholmen
Hyr 1 600 kvm, varav två butikslokaler.
Tre team vann hett område
Fult område ska få ett rejält lyft, Vatten- och citynära läge ska bli attraktivt.
Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna
Nytt besked tre år efter den offensiva transaktionen. Planerad investering på runt en miljard kronor.
Ramboll först in i Jernhusens nya klenodbyggnad
Kontrakt om 2 700 kvm. Hyresgästen smått lyrisk.