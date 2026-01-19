Så splittras ägande för över 100 miljarder

FV går igenom tillgångarna.
Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
Skruvar på budet på 40-miljardersbolaget
Sänkt men lagt till utdelning. Styrelsen rekommenderar budet.
Här är finalisterna i Coworking Awards 2025
Utser för femte året i rad årets bästa coworking inom sex kategorier.
Trio bildar jv – satsar 4 mdr på logistik
Satsningen omfattar cirka 250.000 kvm.
Newsec lämnar Stureplan
Lämnar prestigeläget efter 15 år.
Fem tävlar om AL:s nya Lilla Katarina
Fick in totalt 50 ansökningar. Läs om vilka finalisterna är.
Grönt ljus för Stenas storprojekt Kulan
Ett av Göteborgs mest spännande stadsomvandlingar om 116.000 kvm bostäder och lokaler.
Han blir ny vd för ByggVesta
Tar över efter Jenny Jonsson.
Då måste Atrium Ljungbergs Lilla Katarina stå klar
”Vår byggstart är beroende av flera parametrar där en av de viktigaste är att vi får tillträde till marken”.
Skanska i mål med ”bråkig” affär för miljard i Stockholm
Bostäder, kontor och butiker. Allt mitt på Kungsholmen. Enligt FV:s beräkning tappar säljaren 200 miljoner.
Union säljer stora Sisjö Entré
Utökar beståndet i området med 15.000 kvm.
Bershka till Gallerian
Den spanska kedjan öppnar sin andra butik i Sverige.
Bjuder upp i motvind
Avantis vd om vad som krävs för att åter fylla kontoren.
Lyckades vända konkurs till svarta siffror
Tvingades försätta åtta coworkinganläggningar i konkurs under 2025.