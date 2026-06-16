Så ska Skandia fylla 24 400 kvm kontor

Problematik kring stor och central kontorsfastighet.

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Stordalen säljer till Norwegian

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