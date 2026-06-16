Så ska Skandia fylla 24 400 kvm kontor
Problematik kring stor och central kontorsfastighet.
Problematik kring stor och central kontorsfastighet.
Säljer resekoncernen och går samtidigt in som storägare i Norwegian. 26 hotell ingår i transaktionen.
Överväger att flytta. FV berättar om fyra heta alternativ.
Fastigheten ligger i omtalat läge, vid omdiskuterad bro.
En kommun som storsatsat har en vakans på över 50 procent. Ny kartläggning.
Staden har antagit detaljplanen.
Reser ny fond för storskalig stadsomvandling.
En djupdykning i några av samhällets mest spännande områden. ✓ Fängelseboomen. ✓ Nedläggning av förskolor. ✓ Orterna som växer. ✓ Personporträtt. ✓ Topplistor och mycket mer.
Tillträder för nyproduktion. Kan nå hela 77 000 kvm lokaler inom närområdet.
✓ 8 000 kvm. ✓ 187 rum. ✓ Lean Luxury-filosofi. ✓ Inspiration: Stockholms musikarv. ✓ Framtida Ruby-hotell. ✓ Bildextra.
Agerar efter granskning i Aftonbladet.
Var i USA har Engelbert investerat? Vilket lag sponsras av Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!
Nästan 100 000 kvm moderna och effektiva logistikutrymmen.
”Det finns många unga som har fantastiska idéer som av olika anledningar inte når fram.”
FV avslöjar stor butiksuthyrning i bästa läge i centrala huvudstaden.