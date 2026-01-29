Så ska Nordr genomföra sitt jätteprojekt

Bolagets största investering någonsin. Ny strategi efter nytt avtal.

Idag kl. 10:04

Rekryterar Anna Nyberg

Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.
Inflationsmålet om 2 procent är det viktigaste.

Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75 procent

Väntas ligga kvar på nuvarande nivå. Bedöms bidra till att konjunkturen stärks och inflationen stabiliseras på sikt.
Humlegården. Årets bästa uthyrning. Jens Folkesson.

Årets bästa uthyrning 2025

FV:s jury har korat den bästa kontorsuthyrningen 2025. Jämnt i toppen.

Vasakronan hyr ut 1.700 kvm i centrala Göteborg

Hyr ut två plan i fastigheten Bärnstenen i Ullevistaden.

Skanska och Entra investerar 1,7 miljarder kronor

Stor svensk investering i centrala Oslo.

Vasakronan säljer för 200 mkr

Avyttrar mindre kontorsfastighet.

Förvärvar Nordr i Sverige

Stor affär i mål. Runt 10.000 byggrätter i storstadsområdena. Två mångmiljardärer på säljsidan.

Bilder och lista: Här är Nordrs svenska projekt

Årets bästa affärer 2025 – två vinnare korade

Juryn har valt de bästa köpen respektive de bästa försäljningarna under 2025. De fem bästa i varje kategori listas.

Möjlighet att göra som Zlatan

Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.

Planen: Nytt stort hotell- och nöjeskvarter

Omfattar totalt 20.300 kvm fördelat i två kvarter. Planeras innehålla bland annat biograf, hotell, bostäder, saluhall och restaurang.

Jätte letar logistik nära svenska storstäder

Berättar om planerna för FV.

Hyr ut 3.300 kvm i Turitzhuset

Renovering ska ge huset från 1940-talet nytt liv.

Säljer på Gärdet för 81 mkr

Säljaren har kvar en handfull fastigheter.

Svenska blir chef för en av världens största

Bolaget har tillgångar för nästan två biljoner svenska kronor. Har nyligen gjort stora köp i Sverige inom två segment.

Gör första förvärvet i Södertälje centrum

Snabbväxande utvecklare tar steget in i Södertälje.

