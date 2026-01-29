Så ska Nordr genomföra sitt jätteprojekt

Bolagets största investering någonsin. Ny strategi efter nytt avtal.
NewsflashIdag kl. 10:04
Rekryterar Anna Nyberg
Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.
Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75 procent
Väntas ligga kvar på nuvarande nivå. Bedöms bidra till att konjunkturen stärks och inflationen stabiliseras på sikt.
Årets bästa uthyrning 2025
FV:s jury har korat den bästa kontorsuthyrningen 2025. Jämnt i toppen.
Vasakronan hyr ut 1.700 kvm i centrala Göteborg
Hyr ut två plan i fastigheten Bärnstenen i Ullevistaden.
Skanska och Entra investerar 1,7 miljarder kronor
Stor svensk investering i centrala Oslo.
Vasakronan säljer för 200 mkr
Avyttrar mindre kontorsfastighet.
Årets bästa affärer 2025 – två vinnare korade
Juryn har valt de bästa köpen respektive de bästa försäljningarna under 2025. De fem bästa i varje kategori listas.
Möjlighet att göra som Zlatan
Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.
Planen: Nytt stort hotell- och nöjeskvarter
Omfattar totalt 20.300 kvm fördelat i två kvarter. Planeras innehålla bland annat biograf, hotell, bostäder, saluhall och restaurang.
Jätte letar logistik nära svenska storstäder
Berättar om planerna för FV.
Hyr ut 3.300 kvm i Turitzhuset
Renovering ska ge huset från 1940-talet nytt liv.
Säljer på Gärdet för 81 mkr
Säljaren har kvar en handfull fastigheter.
Svenska blir chef för en av världens största
Bolaget har tillgångar för nästan två biljoner svenska kronor. Har nyligen gjort stora köp i Sverige inom två segment.
Gör första förvärvet i Södertälje centrum
Snabbväxande utvecklare tar steget in i Södertälje.