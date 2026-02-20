Så ser AP7:s strategi för köp ut framöver
Ny gigant tar sitt andra steg in på fastighetsmarknaden. ✓ Fokus på tre segment. ✓ Målen och aktuella marknader. ✓ Öppnar för samarbeten. ✓ Den lilla personalstyrkan.
Fem högkvalitativa logistikfastigheter ingår i affär för miljarder. Tredje storköpet i Sverige. Nått bestånd om 5 miljarder kronor.
Rekryterar från DNB Carnegie.
FV Fokus FV frågar ut Henrik Jussi-Pekka vd på Möller & Partners och styrelseledamot i Urbanea. ✓ Om potentialen i stadsnära industrifastigheter. ✓ Vikten av att välja objekt med omsorg. ✓ Det tuffare marknadsläget inom segmentet
Vad hette Logistea ursprungligen? Var finns Elgigantens centrallager? Testa dina logistikkunskaper!
Vakansgraden i området är 23 procent. Värdet ner 15 procent. Totalt 130 000 kvm. Pål Ahlsén berättar för FV om utmaningarna.
Adam Tyrcha om demografins skifte – och varför fastighetsinvesterare inte längre kan gömma sig bakom nationell medvind.
Planerar att expandera fastighetsportföljen kraftigt.
Stort projekt dras igång efter väldigt lång planering.
Har sedan 2022 byggt upp ett bestånd om 1 000 lägenheter i regionen.
Topphyra på 12 000 kr/kvm och medelhyra på 8 200 kr/kvm.
Välkänd fastighet byter ägare.