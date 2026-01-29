Så planerar frigjort Svefa att dubbla omsättningen

FV Fokus. Gustav Källén har kommit hem till Svefa. Som vd fortsätter det offensiva arbetet där målet är att dubbla omsättningen till år 2030. Med en ny ägarbild och med Broviken som ny huvudägare väntas även börsen som ny miljö – med nya förutsättningar och nya möjligheter till samarbeten.

Du må ha varit storfavorit till vd-jobbet på Svefa, hur självklart var det att återvända till bolaget där du tidigare varit vice vd och jobbat i tolv år?

– För mig var det självklart när möjligheten presenterade sig, jag har velat det här länge men för Svefa så fanns det flera alternativa vägar att utvärdera. Personligen var det bra för mig att få fem år utanför Svefa. Det tror jag har gjort mig till en bättre vd för Svefa. Det var väldigt roliga år på Archus, även det ett väldigt fint bolag. Där fanns, precis som här, skilda kunskapsområden som arkitektur, fastighetsutveckling och projektledning, där det handlar om att få kollegor att dra åt samma håll.

Du värvades till Svefa förra gången av dåvarande vd Lennart Weiss, som liksom du har en bakgrund från Veidekke Bostad, numera Nordr. Vad gjorde du under dina första år på Svefa?

– Jag började som ansvarig för verksamhets- och affärverksamhetsutveckling. Jag var med och byggde upp olika former av strukturkapital kring HR och marknad. Jag jobbade med utvecklingsprojekt som spände över flera affärsområden. De sista åren arbetade jag väldigt nära Mikael Lundström i rollen som vice vd och ansvarig för Svefas Transaktionsrådgivning.

Hur stor är er omsättning idag?

– Cirka 450 miljoner kronor.

Din företrädare Mikael Lundström talade om en dubblering vilket uppnåddes och sedan dubblering igen. Vad är nuvarande mål?

– Jag strävar också mot att vi ska dubbla den här omsättningen. Målet är att nå en miljard till 2030.

Det låter offensivt. Hur ska det gå till?

– Det är förstås ett utmanande mål. Jag tycker att vi har potential. Vi har en fin efterfrågan på våra befintliga tjänster och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya erbjudanden mellan våra tjänster. Vi jobbar kontinuerligt med hur vi kan fördjupa våra nuvarande affärer liksom möjligheten att komplettera med nya via förvärv.

Vilken typ av förvärv är aktuellt?

– Vi tittar på angränsade affärsområden. Rådgivning kring klimat och hållbarhet är ett exempel. Digitalisering är ett annat. Det är områden som kompletterar oss. Sedan tittar vi förstås på att stärka oss inom alla våra befintliga verksamhetsområden.

Kan Svefa komma att expandera utanför Sverige?

– Det finns absolut ambitioner om att bredda vår verksamhet utanför Sverige. Det mest naturliga steget är Norge där vi har bra syskonföretag inom Brovikenfamiljen. Vi har redan idag rådgivning som sträcker sig ut i Norden och även ute i Europa genom att vi följer våra kunder. Framför allt inom vår hyresgästrådgivning inom Set Up, men även inom vår värderingsverksamhet, både den kommersiella och den som är inriktad mot skog och lantbruk.

450 miljoner i omsättning, hur fördelas det mellan stat, region och kommuner på ena sidan och det privata på andra sidan?

– Vi har alltid pendlat runt hälften-hälften, och jag tycker att det är en väldig styrka att kunna ligga där. Våra privata beställare uppskattar att vi förstår den offentliga sidan – och vice versa. Vi har bra förståelse och kontakter på bägge sidorna vilket möjliggör effektivare samarbete för våra uppdragsgivare.

– Det är fortfarande det som lockar mig med Svefa, mixen av det privata och det offentliga, de stora och små utvecklingsprojekten samt den breda kompetens som finns inom bolaget. Det är en stor mix i det vi gör. Det är väldigt stimulerande att arbeta med.

Och förstås en styrka i lågkonjunkturer att ha staten på sin sida?

– Det kommer under de kommande åren att ske stora satsningar inom infrastruktur som efterfrågas utifrån bland annat ökad motståndskraft och beredskap – vi har 16 kontor runt om i landet som kan hjälpa till. Det är en styrka och bra riskspridning.

Är 16 lokalkontor all time high för er?

– Nej, när vi bildades var det betydligt fler, närmare 50-talet, varav en del enmanskontor. Idag finns det minst tre–fem kollegor på alla kontor. Det är inget självändamål att ha många kontor runt om i landet, men vi känner att det är en stor styrka i att verka lokalt och förstå den lokala marknadens drivkrafter.

Var saknar ni lokalkontor, var vill ni bli starkare?

– Jag skulle inte säga att vi saknar kontor men vi vill alltid bli flera kollegor på våra kontor och med tanke på alla intressanta investeringar norrut, norr om Umeå, så skulle jag gärna se att vi stärker oss ytterligare med flera kollegor, exempelvis i Luleå. Redan idag har vi har bra täckning i regionstäderna och i storstäderna men även här kan vi växa.

På ett omtalat tidningsomslag i Fastighetsvärlden stod tidigare vd i gummistövlar vid Stureplan, för att markera ett nytt steg. Hur mår er verksamhet i huvudstaden idag?

– Stockholm går jättebra. Vi har kommit upp i en kritisk massa där det ena gynnar det andra. Vi har ett stort kundnät som vi kan växa tillsammans med. Speciellt glad är jag över att vi nått den nivån även i Göteborg och Malmö under de senaste åren. Länge var vi främst kända för att ha lokala fastighetsvärderare, nu är erbjudandet så mycket större och bredare på de flesta av våra kontor. Det är väldigt positivt.

Hösten 2025 flyttade ni till nya lokaler om 835 kvm hos Axfasts fastighet Boken 6 på Kungsgatan, nästan i hörnet med Vasagatan. Hur trivs ni här?

– Lokalerna är helt fantastiska. Jag och bolaget har alltid gillat närområdet och har funnits här i kvarteren sedan länge. Det är kommunikationsnära med tunnelbanan och lätt att nå från våra lokalkontor för de som reser in till Stockholm Central. Det är också ett läge som gör att alla våra uppdragsgivare kan känna sig välkomna.

Vad betalar ni i hyra?

– Marknadsmässigt.

Hur skiljer sig detta kontor med ert tidigare på Mäster Samuelsgatan hos Vasakronan?

– Det var en bra tidpunkt att byta kontor. Nu har arbetssätten efter pandemin satt sig. Vi har sett hur vi vill nyttja kontoret, med mer digitala möten men vi ville också göra det till en social mötesplats för kollegorna. Vi har skapat ett kontor som har en dragningskraft som man vill gå till tack vare den kompetens som vi besitter inom Set Up.

Och sedan dess sitter ni ihop fysiskt också; Svefa, Värderingsdata och Set up.

– Det är förstås bra och vi har bra lokaler för att lära känna varandra. Allt är i ett plan och det är en stor fördel.

Hur ser det ut med närvarokraven?

– Vi bedriver en konsultverksamhet där många av medarbetarna ofta är ute hos kund. När man inte är det kommer man gärna in hit för att känna samhörigheten. Det fungerar väl. Vår data och min känsla är att närvaron här är högre än tidigare.

– För oss var pandemin inte en så stor omställning, som konsultbolag var vi redan igång med omställningsarbetet. Med kontor på så många ställen medför det att det i stort sett på alla möten finns någon som är med på distans.

Vilket segment går bäst just nu?

– Vi märker absolut en förbättrad investeringsmarknad, vilket sätter avtryck på flera av våra tjänsteerbjudanden, särskilt värdering och analys samt vår transaktionsavdelning, men vi ser en god efterfrågan inom alla våra erbjudanden. Trycket på nya detaljplaner för bostäder ser annorlunda ut, men i gengäld finns det mycket annat vi kan hjälpa till med hos landets kommuner, bland annat inom infrastruktur med nya kraftledningar från norr till söder, förstärkt spårtrafik med mera.

Hur många anställda är ni nu?

– Nära 240.

Kan du namnen på alla, om jag gör ett bildtest?

– Nej, på ett husförhör så skulle jag nog ha några plumpar i protokollet. Jag försöker lära mig, snart är jag nog där.

På vilket sätt har Svefa ändrats. Kändes det som att komma tillbaka?

– Ja och nej. Kulturen är densamma liksom värdegrunden, vilket jag gillar. Men det är fler tjänsteerbjudanden nu än när jag lämnade, vi har fått hyresgästrådgivning med Set Up, breddat vår förvaltningsrådgivning och vi har ett juridikerbjudande inom samhällsbyggnad- och fastighetsutveckling som vi inte hade tidigare. Kunskapsmässigt är vi bredare. Allt har professionaliserats under de här fem åren. Organisationen har gjort ett otroligt fint jobb i att växa. Det är delvis som att komma till ett nytt bolag.

Hur mår transaktionsavdelningen? Den har väl aldrig lyft på det sätt som ni hoppats, va?

– Det håller jag inte med om. Den har alltid varit en viktig del av vår verksamhet. Men vi har aldrig strävat efter att ta upp konkurrensen kring de riktigt stora affärerna i CBD. Vi är otroligt duktiga i regionstäder samt inom samhällsfastigheter och byggrätter. Det är där vi har störst samverkan med våra andra kunskapsområden, och det är en strategi som vi är nöjda med. Sen vill vi alltid växa vår rådgivning, likaså inom transaktioner.

Har det varit lönsamt?

– Ja absolut, det finns år där vi, precis som andra, kämpat med lönsamheten. Men förra året blev bra och vi ser med tillförsikt fram emot året som kommer.

Erik Norrman är ny transaktionsansvarig. Hur ser förväntningarna ut framöver?

– Han har lång erfarenhet från Svefa och personifierar vår kultur, initialt som fastighetsvärderare men de senaste tre åren verksam som transaktionsrådgivare på ett väldigt bra sätt. Det känns väldigt bra att kunna jobba med interna chefstillsättningar och vara ett företag som ger utvecklingsmöjligheter internt. Jag ser fram emot att jobba med Erik i hans nya roll. Vi har goda förhoppningar om ett bra år inom transaktioner med ett fint team.

Hur stort är ert transaktionsteam idag?

– Tio personer, fördelade över Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Jag ser gärna att vi expanderar med transaktionsrådgivare även till exempelvis Örebro, Karlstad och Jönköping. Vi tittar på möjligheter till förvärv i olika områden.

Vad händer på transaktionsmarknaden?

– Jag tycker vi har en sundare marknad nu än när vi hade en negativ styrränta. Det finns en tillnyktring som ägt rum. Pengar måste kosta, att låna måste kosta – det blir sundare beslut då. Bra fastigheter går att omsätta medan de fastigheter som man inte tagit hand om är betydligt mer illikvida.

… och vad händer med hyrorna?

– I starka områden kommer hyrorna hållas uppe på en bra nivå, där platsen erbjuder mer än ett kontor. Jag tror absolut även att vi kommer få se stigande hyresnivåer för det som är bra, och i andra lägen får vi se sjunkande, där indexeringen inte kommer kunna försvaras vid omförhandlingar. Vi kommer att få se en hyresmarknad som ser olika ut, beroende på läge. Även inom CBD kommer vi få en hyresutveckling för starka produkter och en annan för mindre starka.

Ditt tips till den som sitter på en ”dålig” fastighet idag?

– De som jobbar nära sina hyresgäster har generellt inga större vakansproblem i bra lägen, även om vakanserna så klart gått upp generellt. Vakanserna kommer i flera fall från låga nivåer som inte var hälsosamma heller, där fastighetsägare inte kunde möjliggöra alternativ till sina hyresgäster vid förändrad efterfrågan. Alla områden måste hitta sin karaktär och flera fastigheter mår bra av ett omtag.

– Jag tror att man måste titta på hur man kompletterar platsen. Man får inte i första hand konkurrera med grannen till fastighetsägaren som kanske har samma problem. Det finns styrka i vad man kan göra tillsammans för att sätta hela området på kartan.

Med din bakgrund från de senaste åren, när börjar det byggas bostäder på allvar?

– Att komma tillbaka till de nivåer som fanns när det var investeringsstöd och låg räntenivå? Det kommer att ta tid innan vi kommer tillbaka till den nivån. Vi har delvis snedvridit konkurrensen inom det hyrda beståndet – att nya bostäder ska ut i konkurrens med det som byggdes under subvention kommer att försvåra kalkylen. Ska vi på allvar få till en fungerande bostadsmarknad så måste vi börja diskutera reformer som inte enkom riktar sig till nyproduktion utan som även berör hela bostadsmarknaden – hyressättning, beskattning, finansiering, planprocessen med mera, och som ger tydliga spelregler över tid. Temporära åtgärder riskerar bara att ytterligare försvåra marknaden. Sen är det viktigt att komma ihåg att utmaningar i bostadsmarknaden skiljer sig oerhört från delmarknad till delmarknad.

Det kommer som tur är allt fler signaler om fred i Ukraina. Hur kan det påverka byggpriserna om många byggarbetare ska åter till sitt hemland för att bygga upp det och att även många andra utrikes byggjobbare åker dit?

– Vi lider redan idag av att vi konkurrerar om arbetskraft med andra länder för att få till rätt kostnadsbild när vi ska bygga nytt. Det skulle kunna innebära att det blir en förskjutning i flera led som gör att det blir ännu dyrare här. Men fred i Ukraina skulle medföra så många andra positiva aspekter som skulle överväga den delen. Jag hoppas verkligen att man får till fred och stabilitet där, och även att övrig geopolitisk oro lägger sig. Just nu är det otroligt lidande för människor runt om i världen på grund av maktfullkomlig, kortsiktig populistisk politik.

När är det dags för Svefa att bli föremål för börsen genom att ägaren Broviken noteras?

– Broviken bygger upp en fin företagsgrupp av tjänsteföretag. Det finns en ambition och plan för, när man känner att tiden är mogen, att gå till börsen. Det finns ingen tidsplan kommunicerad.

Hur skulle en notering påverka ditt och Svefas dagliga arbete?

– Hela gruppen måste jobba enligt gemensamma rutiner. För oss påverkar det inte jättemycket. Svefa har sedan länge varit välskött bolag och en notering skulle påverka oss positivt. Det kommer att ytterligare ge skärpa i rutiner och det tycker jag endast är positivt. Det blir även ett skyltfönster och vår planerade tillväxt uppmärksammas mer. Att finnas i en noterad miljö blir en kvalitetsstämpel.

Broviken äger runt 80 procent av Svefa, och nyckelpersoner och ledning äger resten. Är det skönt att ha det tydliga ägandet nu jämfört med det spridda ägandet som fanns tidigare – ibland en bromskloss för er?

– Det är väldigt bra att ha en stark och tydlig ägare för oss plattformsbolag som ingår. Den här ägarsituationen är oerhört tacksam jämfört med tidigare. När man släppte hembudsklausulen en gång i tiden så ledde det till att vi började få en majoritet som jobbade utanför bolaget och i flera fall hos konkurrenter. Det var inte alls en gynnsam situation. Nu känns ägarsituationen bra. Det finns även ett bra samarbete inom Broviken genom de plattformsbolag som ingår. Det samarbetet växer hela tiden och vi har till exempel många samarbeten med Alleda och Forsen.

Set Up:s grundare Johan Signer har lämnat vd-stolen. Är ni på jakt efter en ny vd där, eller ska du fortsätta?

– Det får tiden utvisa. Det finns ett starkt team med affärschefer, och Johan Signer är dessutom kvar och fokuserar på att skapa nya affärer – något han brinner för och är jäkligt duktig på. Set Up är absolut i toppen inom det de gör. De har jobbat med flera av sina uppdragsgivare över flera år, vilket i sig är ett väldigt bra betyg.

Planerna framöver för Set Up?

– Att växa tillsammans med sina kunder. Det uttalade tillväxtmålet för verksamhetsområdena är 10 procent, sett över en konjunkturcykel.

Det finns andra rådgivare inom hyresgästrådgivning som är starkare mot den offentliga sektorn, där ni normalt sett är starka i er övriga verksamhet. Finns det marknadsandelar att ta?

– Du har helt rätt, men vi väljer våra upphandlade uppdrag med omsorg. Vi vill att man värdesätter kvalitet och kompetens. Den rådgivningen som är upphandlad med endast lägst pris är inget för oss.

Vad händer med Värderingsdata?

– De sitter i första hand i Kungsbacka, nya fina lokaler även där. Företaget har utvecklats väldigt väl tillsammans med flera av sina större kunder och inom sina verksamhetsområden. Inom nischen automatiserade värderingsmodeller, AVM, är Värderingsdata helt klart ledande.

Vad hände kring Vd Pro? Det blev rejält struligt och domstolsärende, enligt FV:s källor. Är konkurrensen för klen utan Vd Pro?

– Vi kommenterar inte rykten. Vår utgångspunkt är affären och den strategiska inriktningen framåt. VD Pro var en viktig del av erbjudandet under en period, men marknaden för den typen av produkter är i dag mogen med många etablerade aktörer. Vi har valt att fokusera på vår kärnverksamhet – avancerade datadrivna värderingsmodeller och fastighetsinformationssystem till privatbostadsmarknaden – där vi har en stark position och tydliga konkurrensfördelar, vilket skapar bättre förutsättningar för Värderingsdatas långsiktiga utveckling.

Men många visar röda siffror…

– Vi driver all affärsutveckling utifrån att vi försöker få till en affär redan från början som är hållbar över tid. Jag tror att man utvecklas bäst genom att göra det under lönsamhet. Men att andra väljer att göra det genom att skapa tillväxtbolag och förhoppningsbolag, det är en strategi som vi inte har valt – men som kan vara framgångsrikt för andra.

Hur ser du på 2026?

– Vi har ett spännande år framför oss. Jag hoppas att den positiva trenden fortsätter, att vi får se fler transaktioner och att fler utvecklingskalkyler håller ihop när det gäller projektutveckling. Jag är positiv till 2026. Det finns tillförsikt, det ser vi i kontakter med både den privata och den offentliga sidan.