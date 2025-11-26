Så mycket höjs hyrorna i Stockholm

Hyresgästföreningen krävde en sänkning av hyrorna. Fastighetsägarna ville ha en höjning med 6,1 procent. Nu har en skiljeman beslutat att hyrorna ska höjas med 3,6 procent.

Inför 2026 års hyresförhandlingar krävde Hyresgästföreningen en sänkning av hyrorna hos privata fastighetsägare på minus 2,41 procent – minus 4,45 procent. Fastighetsägarna i Stockholm yrkade i sin tur på en höjning med 6,1 procent, skriver Dagens Arena.

Förhandlingarna strandade och en skiljeman utsågs. Nu har skiljemannen kommit med en rekommendation på en höjning på 3,6 procent.

– Det är på en lägre nivå än vad vi hade förväntat oss. Beskedet innebär därför att problemen på hyresmarknaden i landets tillväxtmotor Stockholm förstärks där kostnaderna i förvaltningen under lång tid har ökat betydligt mer än hyrorna och behovet av fler hyresbostäder är stort. Beskedet är dock betydligt bättre än de krav på sänkningar som Fastighetsägarna mött vid förhandlingsbordet runt om i regionen, skriver branschorganisationen Fastighetsägarna i en kommentar.

Hyreshöjningar berör cirka 50.000 lägenheter hos privata fastighetsägare i Stockholm.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

