Utredningen startar väldigt brett och synpunkter samlas in från stora delar av Storstockholm.

Så kan nya tunnelbanan till Bromma flygplatsområde bli

Nu börjar det första samrådet om tunnelbana till Bromma flygplatsområde. Stockholm stads plan är att skapa Bromma Parkstad med 16.000 bostäder.

Under 2025–2026 utreds möjligheten att bygga ny tunnelbana till Bromma flygplatsområde. Bakgrunden är att Stockholms stad i sin tur utreder förutsättningarna för stadsutveckling och ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser i området.

– Att planera stadsutveckling och kollektivtrafik tillsammans från start innebär stora fördelar. Vår utredning blir ett underlag till stadens planering, säger Jörgen Altin, projektledare för utredningen på Region Stockholm.

Det första samrådet innebär möjlighet att påverka i ett tidigt skede. Än så länge är inga beslut tagna och utredningsområdet sträcker sig från Vällingby till Stockholms innerstad. En ny linje kan bli en del av Röd, Blå, Gul eller Grön linje – eller en fristående linje.

– Vi startar utredningen väldigt brett för att inte missa några möjliga alternativ. Uppdraget är att komma fram till var det är sammanvägt bäst att bygga. Den breda ansatsen innebär att vi vill ha in synpunkter från stora delar av Storstockholm. Ju mer information vi får in, desto bättre underlag till utredningen, säger Jörgen Altin.

Utöver politiska beslut om genomförande och finansiering är stadsutveckling på flygplatsområdet en förutsättning för att ny tunnelbana till Bromma flygplatsområde ska bli verklighet.

Arbetet resulterar i en lokaliseringsutredning som ska vara klar i slutet av 2026. En lokaliseringsutredning visar olika möjliga alternativa sträckningar för tunnelbanan och vilka konsekvenser dessa innebär.

Möjliga utbyggnader. Kartan visar alternativ som kommer att studeras vidare inom lokaliseringsutredningen. Karta: Region Stockholm

I diverse utredningar har olika uppgifter om antalet bostäder som kan byggas förekommit. I en tidig utredning uppgav tjänstemännen i Stockholms stad att det går att bygga 30.000–38.000 nya bostäder på den aktuella marken. Andra har talat om 20.000–25.000 bostäder. Den tidigare utredaren Anders Sundström nämnde 30.000 bostäder.

Nu talar det rödgröna styret i Stockholm om 16.000 bostäder, grönområden och arbetsplatser.

Karta som visar utredningskorridorer samt infrastruktur år 2045, vilket är utgångsläget för lokaliseringsutredningen. Karta: Region Stockholm

Det händer även mycket i närområdet redan idag. NCC har sluthört projektet Hangar 5, Svenska Handelsfastigheter förvärvade nyligen stora Bromma Blocks och vill bygga ut. Den stora Prippstomten ska utvecklas, men där har processen kört fast något. I den direkta närheten har Fastpartner, Hemsö, Maxera, Åke Sundvall, Sveafastigheter, Skanska och Sagax och några andra bolag stora planer för området Riksby som ligger bredvid flygplatsen. Balder har stora bostadsplaner vid Solvallastaden som ligger en bit bort.

Utredningsområde.

20 olika spårutbyggnadsförslag som identifierats i Kollektivtrafikplan 2050:

  • Tunnelbana: Hjulsta–Barkarby
  • Spårväg: Vällingby–Rinkeby
  • Spårväg: Brommaplan–Solna
  • Spårväg: Helenelund–Täby
  • Tunnelbana: Arenastaden–Danderyd
  • Spårväg: Solna–Danderyd
  • Tunnelbana till Bromma flygplatsområde
  • Spårväg: Solna–Ropsten
  • Tunnelbana: Fridhemsplan–Frihamnen
  • Spårväg: Djurgårdsbron–Ropsten
  • Tunnelbana: Gärdet–Sickla
  • Spårväg: Ropsten–Sickla
  • Spårväg: Hallunda C–Masmo–Flemingsberg
  • Spårväg: Masmo–Flemingsberg–Högdalen
  • Tunnelbana: Fruängen–Kungens kurva samt Masmo
  • Tunnelbana: Hagsätra–Älvsjö
  • Spårväg: Globen–Älvsjö
  • Roslagsbana: Stockholm city–Tyresö
  • Tunnelbana: Skarpnäck–Sköndal
  • Tunnelbana: Skarpnäck–Tyresö
