Så höga var byggpriserna – stor skillnad

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var tydligt högre 2024 jämfört med 2023 för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Det framgår av ny statistik från SCB. Statistik för 2025 lär dröja.

Annons

Enligt Byggnadsprisindex (BPI) ökade byggnadspriset med 13 procent för både de nybyggda flerbostadshusen och de gruppbyggda småhusen år 2024 jämfört med 2023. BPI mäter prisutvecklingen där skillnader i kvalitet är borträknade. Det som är tydligt är att antalet nybyggnadsprojekt som statistiken beräknas på fortsätter att minska.

År 2023 ingick 121 flerbostadshus projekt och 188 projekt med gruppbyggda småhus, år 2024 är det 99 flerbostadshusprojekt och 172 projekt med gruppbyggda småhus. När antalet nybyggnadsprojekt minskar ökar samtidigt risken för skevhet i skattningarna i bemärkelsen att projektunika egenskaper ger utslag i statistiken.

Högsta produktionspriset i Stor-Stockholm för flerbostadshus

I riket som helhet var det genomsnittliga totala produktionspriset år 2024 51 846 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus. Det totala produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 58 829 kr. Lägst var det i södra Sverige med 37 229 kr.

För gruppbyggda småhus låg det totala produktionspriset i riket som helhet på i genomsnitt 42 717 kr per kvadratmeter bostadsarea. Produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 55 778 kr, och lägst i södra Sverige med 32 642 kr, enligt SCB.

Högre produktionspris för bostadsrätter

Det totala produktionspriset per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med hyresrätt är lägre, drygt 31 procent, jämfört med hus upplåtna med bostadsrätt (46 093 kr respektive 67 215 kr).

Genom att de nyproducerade bostäderna varierar i antal och utförande mellan åren kan det vara svårt att göra relevanta jämförelser över tid. Årets resultat liknar dock tidigare år vad gäller skillnader mellan bostads- och hyresrätter. Årets undersökning precis som föregående år har innehållit tydligt färre antal nybyggnadsprojekt än tidigare år, då många byggstarter skjutits på framtiden.

Tekniska variabler

Materialet i flerbostadshusens stommar är till en övervägande del betong. 80 procent av flerbostadshusen byggs med betongstomme och 17 procent byggs med trästomme. Övriga material innehåller för få svar för att kunna redovisas statistiskt, uppger SCB.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

FV idag-exklusiv till Kl. 15.00

Bekräftar ny topphyra i Göteborg – rejält rekord

Spränger den tidigare högsta hyran för kontorslokaler.

Tio terrasser och tre nya våningar ska ge rejält lyft

Se flera illustrationer på Fabeges planerade miljardprojekt.

Utökar med köp i centrala Östersund

Medelstor fastighetsägare gör udda köp.

Här glöder konjunkturen – stor bostadssatsning

Hela 2 200 bostäder i centralt område.

Niam köper från Tosito

20 000 kvm nyutvecklat.

Chocken: 80 procent av värdet försvann

Investerat drygt 750 miljoner kronor. En minst sagt glad investeringskalkyl verkar vara grunden till den ekonomiska baksmällan.
Farsta, Åke Sundvall. brf Bruket

Stockholms stad gör nytt överraskande köp

Ovanligt köp av bostäder i 08-område.

Redo investera 200 mdr i norr

Kan bli revansch efter det kinesiska fiaskot.

Singular Society öppnar hos Humlegården

Tar plats i de ”stängda” butikslokaler som Bank of China hade tidigare.

Tollefsen klar för heta Bostadsdagen

En av branschens mäktigaste medverkar den 18 mars.

Heimstaden bakom köp av hela 4 761 lägenheter

Storaffär med 60 bostadsfastigheter klar.

Hufvudstaden startar nytt projekt i centrala Stockholm

Väldigt attraktivt läge. Investeringsbeslut fattat. Totalt 720 miljoner kronor.

Fastpartner kan vara nära stor uthyrning inom tullarna

Revansch för att ha missat stor myndighet nyligen.

”Affärerna i USA såg initialt ut att bli mycket attraktiva”

Bakslag på Manhattan men positivt i Sverige kring positiv nettouthyrning.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Vasakronan hyr ut 3 200 kvm i Frösunda

Hyresgästen lämnar Täby.

Hotande bakslag för Besqab och HSB kring ny t-station

Kan komma att slopas. Nu måste intäkterna öka eller kostnader kapas.

Vakansgraden vände nedåt hos Hufvudstaden

Betydligt bättre siffror jämfört med för ett halvår sedan. Fortsatt svag utveckling för NK Retail.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen
Tillbaka till förstasidan