Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var tydligt högre 2024 jämfört med 2023 för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Det framgår av ny statistik från SCB. Statistik för 2025 lär dröja.

Enligt Byggnadsprisindex (BPI) ökade byggnadspriset med 13 procent för både de nybyggda flerbostadshusen och de gruppbyggda småhusen år 2024 jämfört med 2023. BPI mäter prisutvecklingen där skillnader i kvalitet är borträknade. Det som är tydligt är att antalet nybyggnadsprojekt som statistiken beräknas på fortsätter att minska.

År 2023 ingick 121 flerbostadshus projekt och 188 projekt med gruppbyggda småhus, år 2024 är det 99 flerbostadshusprojekt och 172 projekt med gruppbyggda småhus. När antalet nybyggnadsprojekt minskar ökar samtidigt risken för skevhet i skattningarna i bemärkelsen att projektunika egenskaper ger utslag i statistiken.

Högsta produktionspriset i Stor-Stockholm för flerbostadshus

I riket som helhet var det genomsnittliga totala produktionspriset år 2024 51 846 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus. Det totala produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 58 829 kr. Lägst var det i södra Sverige med 37 229 kr.

För gruppbyggda småhus låg det totala produktionspriset i riket som helhet på i genomsnitt 42 717 kr per kvadratmeter bostadsarea. Produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 55 778 kr, och lägst i södra Sverige med 32 642 kr, enligt SCB.

Högre produktionspris för bostadsrätter

Det totala produktionspriset per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med hyresrätt är lägre, drygt 31 procent, jämfört med hus upplåtna med bostadsrätt (46 093 kr respektive 67 215 kr).

Genom att de nyproducerade bostäderna varierar i antal och utförande mellan åren kan det vara svårt att göra relevanta jämförelser över tid. Årets resultat liknar dock tidigare år vad gäller skillnader mellan bostads- och hyresrätter. Årets undersökning precis som föregående år har innehållit tydligt färre antal nybyggnadsprojekt än tidigare år, då många byggstarter skjutits på framtiden.

Tekniska variabler

Materialet i flerbostadshusens stommar är till en övervägande del betong. 80 procent av flerbostadshusen byggs med betongstomme och 17 procent byggs med trästomme. Övriga material innehåller för få svar för att kunna redovisas statistiskt, uppger SCB.