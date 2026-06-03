Kvarteret Repslagaren från bryggan. Illustration: Jaenecke Arkitekter AB.

Riksbyggen satsar ännu mer i Karlskrona

Riksbyggen och det kommunala bostadsbolaget Karlskronahem har utsetts till vinnare i Karlskrona kommuns markanvisningstävling för kvarteret Repslagaren i Pottholmen, med ett förslag utformat av Jaenecke Arkitekter AB. Riksbyggens del kommer delvis att kraga ut över vattnet.

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Riksbyggen är sedan tidigare aktivt i närheten, genom det 14 våningar höga Brandtornet där försäljning pågår.

Kommunen bjöd in aktörer att lämna förslag på hur kvarteret Repslagaren ska utvecklas och har nu utsett Riksbyggen och Karlskronahem till vinnare. För Riksbyggen innebär tilldelningen ytterligare ett steg i utvecklingen av Pottholmen, där bolaget sedan tidigare planerar för bostäder i området.

Kvarteret Repslagaren är planerat att bli en ny entré till Pottholmens strandpromenad, med bostadsrätter och hyresrätter i en sammanhållen bebyggelse längs kajen. Det vinnande förslaget präglas av en tydlig arkitektonisk idé om att knyta samman hav och land, med Kajhuset som det bärande landmärket – en byggnad som bokstavligen sträcker sig ut över vattnet och markerar porten till det nya Pottholmen.

Bebyggelsen är uppdelad i fyra byggnadsvolymer – Kajhuset, Gatuhusen, Parkhuset och Gemensamhetshuset – med gröna gårdar, aktiva bottenvåningar och lokaler i strategiska lägen längs kajpromenaden och Blekingegatan. Det vinnande förslaget omfattar totalt närmare 100 nya bostäder.

– Det känns mycket bra att få fortsätta vårt engagemang i Pottholmen, nu tillsammans med Karlskronahem och Jaenecke Arkitekter. Tillsammans har vi förutsättningar att skapa ett kvarter med hög kvalitet – både arkitektoniskt och socialt. Dessutom knyter det an till Riksbyggens pågående projekt Brandtornet som beräknas stå klart 2028, säger Magnus Laneborg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostads Sydost.

Det aktuella området har sedan decennier varit ett utvecklingsområdet. Förr fanns här brandstation, lokstallar med mera. Järnvägsstationen ligger nära.

Så här ska området se ut framöver. Illustration: Jaenecke Arkitekter AB

Gestaltningen strävar efter en levande, stadsmässig miljö med variation i skala och uttryck, och med gemensamma platser som inbjuder till möten mellan boende och besökare.

– Vi är oerhört glada och stolta över att vara med i utvecklingen av Pottholmen tillsammans med Riksbyggen och Karlskronahem i ett kvarter med fantastiska boendevärden och en arkitektur som förverkligar detaljplanens vision om en inbjudande, levande och spektakulär entré till Pottholmen, säger Kenji Miyazu, arkitekt och vd på Jaenecke Arkitekter.

Förslaget innefattar cirka 60 procent bostadsrätter och cirka 40 procent hyresrätter. Exakt hur många lägenheter som kommer byggas är inte klart, men byggrätten medger cirka 80–85 lägenheter. Byggnationen kommer påbörjas parallellt med byggnationen av Brandtornet, vilket innebär att den första spaden kan sättas i marken inom ett par år.

– Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av Pottholmen. Vi ser ett stort behov av fler hyresrätter i centrala lägen och är därför väldigt glada över att kunna ta ännu ett steg i den riktningen tillsammans med Riksbyggen. Det skapar fler möjligheter att bo i moderna hyresrätter i ett attraktivt läge i Karlskrona, säger Börje Dovstad, styrelseordförande på Karlskronahem.

Tilldelningen motiveras bland annat med att förslaget utmärker sig ”genom en hög arkitektonisk kvalitet där gestaltning, innovation, stadsmässighet och hållbarhet samspelar på ett konsekvent och övertygande sätt”.

– Vi får också ett riktigt landmärke i den byggnadsdel som kragar ut över gång- och cykelvägen samt vidare ut över havet. Det blir en signalbyggnad som man möts av både från norr och söder. Utöver att det är väldigt tilltalande så tillför det vinnande bidraget också en blandad upplåtelseform där vi även får in hyresrätter på Pottholmen, säger Magnus Lindoffsson, projektledare på Karlskrona kommun.

Förslaget innefattar nämligen cirka 60 procent bostadsrätter och cirka 40 procent hyresrätter.

Planeringen av kvarteret går nu vidare i samverkan med Karlskrona kommun.

Så här ser det ut på platsen idag.
Riksbyggens del till vänster och Karlskronahems del markerad till höger.
Så här delar Riksbyggen och Karlskronahem upp projektet. Riksbyggens delar till vänster, inklusive huset som kragar ut över vattnet.
Illustration: Jaenecke Arkitekter AB
Illustration: Jaenecke Arkitekter AB
Riksbyggen har säljstartat projektet Brandtornet som ligger i närheten. Det är 14 våningar högt och innehåller 68 bostadsrätter. Den dyraste lägenheten marknadsförs för 13 miljoner kronor.
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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