Så blir priserna för Obos höga Stadsljus

Nu är priserna för lägenheterna i Obos nya landmärke Stadsljus i Norra Djurgårdsstaden klara. Det handlar om 364 bostäder, varav 128 släpps nu. Högst upp säljs en etagelägenhet på 179 kvm, sex rum och kök, för 34,95 miljoner kronor, motsvarande 195.000 kr/kvm.

Snabba fakta om Stadsljus

  • Markanvisning: 2020 från Stockholms stad, följt av parallella arkitektuppdrag
  • Antal bostäder: 364 lägenheter
  • Upplåtelseform: Bostadsrätter
  • Storlek på bostäder: 1–6 rok från 33 kvm – 179 kvm
  • Övrigt innehåll: Lokaler i två plan, bl.a. förskola, gym och restaurang. Parkering under mark.
  • Höjd: 110 meter över havet (ca 90 meter från omkringliggande mark)
  • Beräknad försäljningsstart: 2026
  • Beräknad byggstart: 2027
  • Inflyttning: från kvartal 1 2030
  • Antal lägenheter som släpps i etapp 1 = 128 fördelade på de tre huskropparna och på olika storlekar och våningsplan
  • Antal som erbjuds med Deläga i etapp 1 = 53 (fördelat på 1-4 rok)
Omtalat i snart decennier. Först som Oscar Properties höga lyxprojekt. Sedan i december 2020 är det dock Obos som ska utveckla höghuset i Norra Djurgårdsstaden där den höga gasklockan i stål tidigare fanns.

Obos projekt kallas Stadsljus och är ritat av Köpenhamnsbaserade Cobe och svenska Yellon. Det 30 våningar höga bostadshuset, med formen av tre cylindrar, ska rymma 364 bostadsrättslägenheter.

Den dyraste lägenheten som släpps nu kostar 34,95 miljoner kronor och ligger på våning 29, högst upp. Det är en etagelägenhet om 179 kvadratmeter fördelat över sex rum och kök. Priset motsvarar 195.000 kr/kvm. Månadsavgiften för den bostaden är 10.448 kronor.

Högst upp finns även en liknande bostad, lika stor, men annan riktning och utsikt. Där är priset 29,95 miljoner kronor. Kvadratmeterpriset blir 167.000 kronor.

En typisk trea på 69 kvm på våning 17 säljer Obos för 8,35 miljoner kronor. Priset motsvarar 121.000 kr/kvm. Månadsavgiften är 5.146 kronor.

För den som absolut vill bo i Stockholms nya landmärke, och få den billigaste lägenheten men inte den bästa utsikten, finns det några lägenheter till salu för 2.995.000 kronor. Det handlar om ettor om 33 kvm på våning sex och sju. De ingår i Obos Deläga. Priset där motsvarar 90.800 kr/kvm och månadsavgiften är 3.411 kr/kvm.

När det gäller fyrorna så kostar den högsta som nu släpps 13,35 miljoner kronor. Den finns på våning 26 och är på 99 kvm. Alltså motsvarande 135.000 kr/kvm.

Det är mäklarfirman Erik Olsson som har säljuppdraget.

Texten uppdateras löpande.

Obos projekt Stadsljus.
Den största lägenheten högst upp.
Planlösning för en av lägenheterna högst upp. Den som Obos säljer för 35 miljoner kronor.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

