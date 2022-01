Så blir nya Centralstationen

Det är det i särklass största projektet i centrala Stockholm sedan Norrmalmsregleringen. Det är även ett av de största i Sverige genom tiderna.

För ett år sedan berättade fastighetsägaren Jernhusen vilka fyra arkitektteam som valts ut till parallella uppdrag för den slutliga granskningen, nu har alltså ett av följande vunnit:

Det fyra teamen som tävlat är:

CF Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins.

• Innehåller flera starka och mycket välkända Skandinaviska arkitektbyråer. Bland annat har Warm in the Winter från Stockholm forskat i stationsutveckling. Atkins är en internationell teknikkonsultbyrå.



Foster + Partners, Marge, LAND Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders, och TAM Group.

• Bred grupp. Brittiska Foster + Partners är en av världens största arkitektbyråer – i Sverige kanske mest kända för Slussenprojektet. Marge från Stockholm har utvecklat Vasakronans Sergelhuset. Thornton Tomasetti är amerikanska konstruktörer. Wenanders står för byggnadsantikvarisk kompetens.



KCAP, Neutelings Riedijk Architects,Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget och Iterio.

• En delvis holländsk konstellation. Holländarna är världsledande på tågstationer. Internationella tekniska konsulten Arcadis har även de jobbat mycket med tågstationer. Svenska Ahrbom & Partner är kanske mest kända för att jobba med antikvarisk ombyggnad – men har varit med vid utvecklingen av Urban Escape.



Snøhetta, 3XN,GXN och ARUP.

• Norsk-dansk konstellation. Norska Snøhetta och danska 3XN är i dag båda världsspelare med kontor i bland annat New York. 3XN har ritat Swedbanks nya huvudkontor. Dotterbolager GXN foksuerar på hållbarhets- och sociala frågor. Arup är kanske världens mest kända konstruktionsbyrå med erfarenhet från många komplexa projekt.

Totalt fick Jernhusen in 50 kvalificerade intresseanmälningar.

