Så blir Nobis andra satsning vid Slussen

Nobis Restaurang Division Slussporten öppnar under Guldbron vid Slussen i början av 2026. Det är koncernens största restaurangsatsning på många år – skapad med ambitionen att bli en självklar framtida kroginstitution.

Det är Nobis AB, som bland annat driver Operakällaren, Café Opera och Nobis Hotell, som står bakom restaurangerna – och som även får markanvisningen.

Slussportens kök leds av Jacob Davidsson, med erfarenhet från bland annat Adam/Albin, Aira, Vineriet och senast fyra år som köksmästare på Omaka.

– Jag vill skapa en lekfull meny där smakerna alltid kommer först. Med klassiska tekniker i grunden, men med influenser från hela världen, bygger vi en tydlig identitet för Slussporten från första dagen, säger Jacob Davidsson, köksmästare.

– Jag tror på att skapa platser där människor vill vara och återvända, om och om igen. Ska man göra något, gör man det helhjärtat – det gäller allt från hur vi lagar maten till hur vi tar hand om varje gäst som kliver in genom dörren. Slussporten blir en restaurang med mycket hjärta: välkomnande, inkluderande och full av smaker som talar till både minnen och nyfikenhet. Med utsikten över vattnet och rörelsen runt Slussen vill vi skapa en miljö där Stockholm känns närmare än någonsin. Det blir en ny hemvist för alla som älskar riktigt bra krogliv, säger Maximilian Catenacci, vice vd Nobis Restaurant Division.

Slussporten rymmer 95 sittplatser i matsalen och 76 i baren. Under våren öppnar uteserveringen vid Vattentorget, där gäster kan se båtarna glida förbi och uppleva Stockholm från första parkett. Uteserveringen rymmer 125 platser.

I anslutning till Slussporten öppnar Gästrummet – ett rum där nya röster inom mat och dryck tar över för en begränsad tid. Några gånger per år bjuder man in en krögare, vinmakare, bartender, bagare eller annan kreatör att skapa sin egen värld hos oss. Gästrummet har 36 sittplatser.