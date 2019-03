Så blir lyxiga coworkinglokalerna högst upp i Hötorgsskrapan

Nu slår det nya coworkingkonceptet I Know a Place upp dörrarna i de två översta våningsplanen i den femte Hötorgsskrapan mitt i Stockholm. Fastighetsvärlden har fått en förhandstitt efter att merparten av inredningen nu kommit på plats.

– Det ska kännas elegant, exklusivt och premium. Man ska inte vilja gå härifrån, säger Fredrik Backsell, vd, initiativtagare och delägare, när han guidar FV runt i lokalerna.

Efter den tidigare hyresgästen Leimdörfer (numera Nordanö) återstår ingenting. Fastighetsägaren AMF Fastigheter blåste ur lokalerna och sökte länge efter en ny hyresgäst i vad som kan vara Stockholms mest prestigefyllda lokaler. Fri utsikt söderut mot slottet, Globen och även mot vattnet är vad som erbjuds kunderna. Den femte Hötorgsskrapan är även speciell eftersom den är den enda som har fönster från golv till tak. I Know a Place har valt inredningen utifrån de träpaneler som finns i väggarna och som är skyddsklassade. Bolaget har även tagit sig åter till historien när arbets- och mötesrum döpts.

– Ursprungligen skulle femte Hötorgsskrapan bli ett hotell, även om planerna försvann tidigt i processen. Eftersom vår verksamhet är lite liknande som hotell så har rummet fått namn som exempelvis 1708, säger Fredrik Backsell.

Våning 17 innehåller reception, lobby, coworkingytor och mötesrum i olika storlekar där det största kan fungera som konferenslokal. Dessutom finns en terrass, som är unik för Hötorgshusen, norrut, där I Know a Place planerar att bygga en bar.

Våning 18, som nås via en interntrappa, innehåller bland annat tre kontorsrum som hyrs ut med flexibilitet och kort uppsägningstid. Rummen med utsikt söderut innehåller 27 respektive 28 kvm går att hyra för cirka 100.000 kronor per månad. Rummet som är på 25 kvm och har fönster norrut, alltså inte fri sikt (utan delvis in i Fjärde Hötorgsskrapan) har ett pris på cirka 80.000 kronor i månaden. De tre rummen är ännu inte färdiginredda och inte heller uthyrda. De som hyr rummen får även tillgång till övrig service i lokalerna.

– Det är ett bra intresse för lokalerna, men vi vill försäkra oss om att allt fungerar först. Vi vill testa tekniken. Vi har en liten uppstartsfart, säger Fredrik Backsell och berättar även att flera tv-produktionsbolag visat intresse för lokalerna för att använda dessa i sina produktioner.

Totalt har I Know a Place 560 kvm till sitt förfogande i de två våningsplanen.

När det gäller medlemskap på hade I Know a Place som mål att sälja tio innan midsommar. I dagsläget har åtta sålts.

– Vi ska klara att ha som mest 150 personer här under kortare perioder.

Runt om i lokalerna finns sparsmakat med konst och diverse inredningsprylar, bland annat en skivspelare. En vinylplatta med Bob Marleys I Know A Place är beställd, berättar Fredrik Backsell.

Resterande del på våning 18, cirka 240 kvm, hyrs av fastighetsbolaget Intea som snart flyttar in.