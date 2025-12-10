Så blir hyran för 26.000 hushåll i Göteborg
Förhandlingarna mellan de privata fastighetsägarna i Göteborg och Hyresgästföreningen strandade och har nu avgjorts av en skiljeman. Hyran höjs för 2026 med 3,75 procent. Höjningen gäller 26 000 hushåll.
Höjningen blir högre hos de privata värdarna är hos de fyra kommunala bostadsbolagen i Göteborg, som får en hyreshöjning på 2,9–3,5 procent nästa år.