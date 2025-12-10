Så blir hyran för 26.000 hushåll i Göteborg

Förhandlingarna mellan de privata fastighetsägarna i Göteborg och Hyresgästföreningen strandade och har nu avgjorts av en skiljeman. Hyran höjs för 2026 med 3,75 procent. Höjningen gäller 26 000 hushåll.

Annons

Läs även

26.000 hushåll får en hyreshöjning med 3,45 procent hos de privata fastighetsägarna i Göteborg. Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR strandade i oktober och nu har en skiljeman beslutat om höjningen.

Höjningen blir högre hos de privata värdarna är hos de fyra kommunala bostadsbolagen i Göteborg, som får en hyreshöjning på 2,9–3,5 procent nästa år.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Hines i ny stor bostadsaffär i 08-området

Affären omfattar 17.000 kvm BOA och över 300 hyreslägenheter. Tredje förvärvet.

Så vill Pembroke tillföra 7.000 kvm kontor nära Sergels torg

Lösningen med terrassen  Historien med bankerna. Volymen som tillförs. Fokus på hållbarhet. Inspirerats av grannarna.

Fem i kamp om att vinna Årets Lokalkonsult 2025

Juryn har gjort sitt val. Vinnaren offentliggörs på måndag.

Handelsfastigheter smider stora planer för Lund Södra

Förvärvat 82.000 kvm mark i attraktivt läge. Planerar ny handelsplats.

Storföretag söker 6.000 kvm kontor i Stockholm

Planerar att samlokalisera två kontor. Läs om sökområdena och vilka som kan tappa hyresgästen.

Fem i kamp om drömprojekt

Nära både Mälaren och stationen.

Skifte i toppen på CBRE

Den internationella jätten möblerar om i toppen på det svenska bolaget.

Siktade på notering – nu är bolaget försatt i konkurs

Beslut vid Södertörns tingsrätt.

Convendum i nytt hyresavtal – kan slutföra rekonstruktion

Tioårigt hyresavtal – hyresfritt första året. Får ny storägare i januari.

”Kommer det en tjock gris så skjuter vi den”

Pandox storägare Christian Ringnes om 18-miljardersaffären och vad som händer framöver.

Urban Partners och Granitor i JV – köper 223 bostäder

Starten på en plattform för att möta efterfrågan på anpassade boenden för äldre.

Stjärnarkitektens stora plan i Sverige

Fastighetsinvesteraren berättar för FV om minnena av Frank Gehry.

Arkitekten Frank Gehry har avlidit
Hufvudstaden, Femman, Göteborg.

Hyr hela 2.100 kvm i Femman

Hufvudstaden tecknar stort hyresavtal för butikslokal.

Arkitekten Frank Gehry har avlidit

En av världens mest inflytelserika arkitekter under sex decennier.

 Tillbaka till förstasidan